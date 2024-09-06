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Находится ли белорус в базе данных безработных, можно узнать на "Е-Паслуге"
Находится ли белорус в базе данных безработных, можно узнать на "Е-Паслуге", сообщаетБЕЛТА со ссылкой на Национальный центрэлектронных услуг.
Со 2 сентября на едином портале электронных услуг "Е-Паслуга" доступна новая электронная услуга: 3.33.05 "Получение сведений о нахождении гражданина непрерывно в течение пяти лет в базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике".
Орган регулятор - Министерство труда и социальной защиты. Электронная услуга оказывается в автоматическом режиме по технологии "система-система" на основании информации государственного информационного ресурса "База данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике".-
Фото: БЕЛТА
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