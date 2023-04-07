О нарастающей угрозе вокруг нашей госграницы и работе белорусского ПВО - в проекте "Диспозиция"

Если порядка 10-12 лет назад осуществляли полеты разведанные самолеты, и это были в основном самолеты радиотехнической разведки военно-морских сил Федеративной Республики Германии, то на текущий момент непосредственно вблизи наших границ начали осуществлять полеты стратегические разведчики, такие как BoeingRC-135, E-8C, а также несколько лет назад появились на сопредельной территории такие стратегические самолеты как U2S, которые были сняты с вооружения как бы еще в восьмидесятых годах, но вместе с тем они выполняют эти задачи. Кроме того, на сопредельной территории появились и такие воздушные суда, как F-22 и F-35, которые выполнены по технологии "стелс" и тоже осуществляет полеты вблизи нашей территории. Анализ воздушной обстановки, которая раскладываются вокруг нашей границы, позволяют сделать четкие и понятные выводы, что идет тенденция к нарастанию угрозы вокруг нашей государственной границы.

Александр Воробьев, начальник радиотехнических войск ВВС и войск ПВО