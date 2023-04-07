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О нарастающей угрозе вокруг нашей госграницы и работе белорусского ПВО - в проекте "Диспозиция"
Небесный щит должен быть мобильным, гибким, интеллектуальным. У стражей неба - сложная миссия. Инструменты нападения, тактика нанесения ударов меняются чуть ли не еженедельно. На вооружении - радиолокационные станции "Восток", "Противник", "Сопка" - одни из лучших в мире, что не раз доказывали на маневрах. Солидные сторис и у боевых инструментов - С-300, "Бук", "Оса" и "Тор". В этом компоненте - ракетных системах ПВО - у Беларуси конкурентов среди стран-соседей вообще, можно сказать, нет. 9 апреля профессиональный праздник отмечают как раз таки специалисты войск противовоздушной обороны. О системе координат белорусской ПВО - в проекте "Диспозиция".
Вот уж кому скучать не приходится, так это специалистам противоздушной обороны. Правила борьбы в небе пишутся специальной военной операцией и ей же сразу переписываются. Спроси сейчас у локаторщика или зенитчика, что во сне видел, непременно услышишь - "Мавик", "Байрактар", "Рипер"… Кстати, в медиа лидерство вообще захватил старый добрый беспилотный еще советский "Стриж". А вообще - непонятно даже, кто находится теперь на вершине пищевой цепи - С-400 или небольшой дрон, способный его уничтожить. Одним словом, прилететь может что угодно. И ведь были прецеденты в отношении Беларуси. Практически все вызовы нивелированы, в том числе усилиями подразделений ПВО. Нокаутировали наши военные и ракеты, и дроны. Но работы у воздушных часовых все больше. Благо есть на ком тренироваться в зоркости. В небе над соседней Украиной неизменно сотни смертоносных объектов. Но больше пока что беспокоит насыщенный трафик со стороны Запада. Нас неприкрыто и очень пристально изучают в НАТО, и точно не ради поиска лазейки для дружбы.
Если порядка 10-12 лет назад осуществляли полеты разведанные самолеты, и это были в основном самолеты радиотехнической разведки военно-морских сил Федеративной Республики Германии, то на текущий момент непосредственно вблизи наших границ начали осуществлять полеты стратегические разведчики, такие как BoeingRC-135, E-8C, а также несколько лет назад появились на сопредельной территории такие стратегические самолеты как U2S, которые были сняты с вооружения как бы еще в восьмидесятых годах, но вместе с тем они выполняют эти задачи. Кроме того, на сопредельной территории появились и такие воздушные суда, как F-22 и F-35, которые выполнены по технологии "стелс" и тоже осуществляет полеты вблизи нашей территории. Анализ воздушной обстановки, которая раскладываются вокруг нашей границы, позволяют сделать четкие и понятные выводы, что идет тенденция к нарастанию угрозы вокруг нашей государственной границы.
В линейке сканирующих комплексов радиотехнических войск - сплошь передовые образцы: радиолокационные станции "Восток", "Противник", "Роса РБ", "Сопка"… Прямо сейчас форсируется разработка системы, сфокусированной на малоразмерных маловысотных целях. В этом секторе во всем мире - гонка вооружений. И даже если мы научимся уверенно распознавать объекты величиной с футбольный мяч, завтра создадут боевой коптер размером с колибри. Потому даже ложка дегтя порой в процессе генезиса полезна. В ПВО надо идти только вперед, причем не стоит упускать из вида объекты любого масштаба.
Следим за теми процессами, которые проходят во время специальной военной операции, следим за действиями как одной, так и другой стороны. И делаем оперативные выводы в ходе подготовки наших войск. Тенденция первая - это уход от шаблонности: кто думает головой, кто уходит от стереотипов, тот выживает. Оперативно внесены изменения в курсы подготовки зенитно-ракетных войск, где мы учли все особенности действий. Уже более года мы несем боевое дежурство усиленным составом.
Решают отечественные военные и вопросы борьбы с еще одним бичом войны - высокоточным оружием и реактивными снарядами. Причем тему начали прокачивать гораздо раньше, чем в лексикон популярных военных экспертов вошли названия таких изделий, как, к примеру, "Хаймарсы".
Хаймарс слишком сильно разрекламирован, это обычная баллистическая цель, имеющая некоторые особенности. Встроенная тренажная аппаратура зенитно-ракетных комплексов позволяет отрабатывать действия расчетов по данному виду мишени. Кроме того, на полигоне Ашулук мы неоднократно выполняли задачи по целям, которые имитировали работу "Хаймерсов", в данном случае для нас, скажем так, сильно нового нет ничего.
Одним словом, белорусское небо - весьма недружественная среда для оппонентов. На разных эшелонах капитулировать противнику помогут системы С-400, С-300, "Бук", "Оса", "Тор", "Тунгуска", "Стрела". За пультами этих машин - профессионалы. Что отлично знают на Западе. Порой знание порождает сильный останавливающий эффект. На то и расчет, и надежда.
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