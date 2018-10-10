О наведении порядка на земле смотрите в проекте "На контроле Президента"

Какова реальная цифра пустующих и бесхозных домов в стране? Почему самый большой гаражный кооператив в Могилеве напоминает свалку и отчего в бумажных отчетах местных исполкомов фигурируют цифры с перевыполнением планов по убранным территориям, а на самом деле на некоторых объектах даже пыль остается нетронутой? Это темы очередной серии специального проекта АТН "На контроле Президента". Как выполняются поручения Главы государства? О реальном наведении порядка на земле большое журналистское расследование в вечернем прайм-тайме сегодня после "Панорамы" на "Беларусь 1".