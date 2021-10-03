О так называемых мирных переменах, которые подразумевали убийства офицеров, - Л. Гладкая в рубрике "Площадка"

Это сейчас четырехлетней дочери погибшего офицера Комитета госбезопасности решили пока не говорить, почему ее папа не вернулся со службы. Как объяснить ей позже, что так называемые мирные перемены подразумевали убийства офицеров, их семей, а внешним силам удалось наладить целую сеть бчб-террористов?

Нет сомнений в том, что это трагическое событие разделило нашу жизнь на до и после. Отныне все усилия по противостоянию с силами, пытающимися разрушить нашу страну, будут соизмеряться с ценой жизни 31-летнего сотрудника, известного под позывным "Нирвана". Прямо сейчас наша рубрика "Площадка".

В минувший вторник произошло трагическое событие, разделившее нашу жизнь на до и после. Был убит офицер КГБ, выполнявший свой служебный долг. Отныне все усилия по противостоянию с силами, пытающимися разрушить нашу страну, будут соизмеряться с ценой жизни 31-летнего сотрудника, известного под позывным "Нирвана". Без мужа и отца остались супруга и маленькая дочь.

Меня зовут Людмила Гладкая. Здравствуйте. Если в дверь человеку стучат, говорят: "Откройте, милиция", что делает нормальный гражданин? Открывает. Так в каждой стране. Это закон. Но только не для воспитанных бчб-идеологией экстремистов. Они уже деградируют до крайней стадии своей эволюции - превращаясь в нелюдей.

28 сентября в Минске проводилась спецоперация: проверяли адреса, где могли находиться причастные к терроризму. На кадрах, появившихся в интернете, видно, что правоохранители представляются, требуют от хозяев квартиры открыть дверь. Предупреждают, что в противном случае войдут сами.

За запертой дверью затаился не человек. Невероятно бездушное, циничное существо. Что ему чья-то жизнь? Айтишник по фамилии Зельцер заряжает ружье, направляет на дверь… До этого он включил видеозапись. Похоже, транслировал видео для кого-то онлайн. Потом этот кто-то обработал полученные кадры, вырезал нужное и выложил в экстремистские телеграм-каналы.

Была в квартире и женщина, жена Зельцера. Она не умоляла убрать ружье. Не плакала, не истерила. Она тоже готовилась снимать убийство, с другого телефона. Искала удачный ракурс. Это тоже есть в записи. Дверь открылась. Выстрелы. Сотрудник падает. Кровь.

Силовики тогда работали в гражданской одежде и, как говорят, налегке. Однако лишь потому, чтобы не пугать соседей - мол, что-то произошло или может произойти. Парни собирались, как и прежде, тихо сделать свою работу. Найти преступника и задержать. В этот раз случилось иначе. Произошло то, к чему осевшие за границей главари экстремистских группировок больше года призывают - убийство, вооруженное противостояние. 28 сентября нападавший был ликвидирован при задержании.

Сотрудники госбезопасности - это люди, о которых не принято писать репортажи. Им не вручают награды перед телекамерами. Мы не видим их лиц, не знаем имен. И если бы не эти выстрелы, имени погибшего офицера мы бы тоже не узнали.

В квартиру, где мог находиться террорист, офицер вошел одним из первых. Принял пули, закрыл остальных, выиграл время

В квартиру, где мог находиться террорист, офицер вошел одним из первых. Принял пули, закрыл остальных, выиграл время… Такие, как он, герои, уходят тоже тихо. Близкий круг, слезы родных, сослуживцы. Однако белорусы скорбят вместе с вами, соболезнуют, благодарят.

А что трупоеды, проповедники двойных стандартов, беглые содержанки иностранных спецслужб, что охотно вкладываются в развитие террористического движения в Беларуси? Вся эта шушера молчала почти сутки, к концу следующего дня озвучила одобренные хозяевами комментарии. Параллельно выложила в Сеть адрес семьи погибшего сотрудника, данные его матери. Для чего?

Что бы вы сейчас ни пели, всем давно ясно: это вы, беглые, подталкивали людей покупать оружие, делать схроны, создавать бандгруппировки. Это вы призывали к террору, хвастались своей связью с местными диверсантами. Это вы угрожаете нам новыми жертвами, шантажируете санкциями. Это на ваших руках кровь.

Ну а падальщикам, которые лепят из очередного преступника жертву, даже сравнивают обе смерти, скажу так. Террорист не может быть хорошим или плохим. У него могут быть семья, друзья, работа - но это все ширма. В любой момент он возьмет в руки оружие и без раздумий выстрелит в вас, вашего ребенка. Выпустит обойму в одноклассников или совершенно случайных людей. Как сказал один мудрый политик, у террориста нет лица, нет национальности и Родины. Он - враг всего человечества.

А погибший сотрудник - это герой, который жизнь отдал за то, чтобы зельцеры, автуховичи и прочие, однажды так же хладнокровно не наставили оружие на вас и вашу семью.