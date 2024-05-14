О недавно раскрытых именах фашистов, которые до сих пор не понесли заслуженного наказания, - в рубрике "Площадка"

Находя ранее неизвестные могилы и места массовых убийств мирного населения, устанавливаются все новые факты геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Генеральная прокуратура стоит на страже исторической правды и раскрывает имена фашистов, которые до сих пор не понесли заслуженного наказания.

О памяти на века - в авторской рубрике "Площадка".

"Утром 17 июля 1942 года фашистские полицаи оцепили территорию Городейского гетто, узников, 1137 человек, согнали на привокзальную площадь. Приказали лечь на землю лицом вниз и стали ездить по ним грузовиками. Выживших отвели в песчаный карьер на окраине Городеи и расстреляли", - это из материалов расследуемого сейчас Генеральной прокуратурой дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

До войны в Несвижском районе была деревня Булатовщина. Сейчас там памятники мирным жителям, их в мае 1943-го убили фашистские полицаи. В одной из могил лежит Казимир Ганкевич, его жена Янина и их дети Антон и Ядвига. Там же захоронены Магдалена Тыдриш (ей было 82 года) с внучкой Софией. Какой-либо иной информации об обстоятельствах их гибели не было установлено, это следственная группа выясняет сейчас, собирает все данные.

Всего за несколько лет по делу о геноциде проведено более 500 осмотров мест происшествий, допрошены свидетели и потерпевшие, изучены в том числе рассекреченные архивы. Благодаря этой работе установлены ранее неизвестные места массовых убийств белорусов. Получены сведения о сожжении еще более 3 тысяч ранее неизвестных сел и деревень.

Известно, что в годы гитлеровской оккупации в местечке Городея была создана "служба порядка", комендантом назначили Болеслава Моцкало, под руководством которого были замучены тысячи советских граждан. В конце 1943-го он был убит советскими партизанами в Столбцовском районе.

О преступлениях городейских полицаев подробно рассказывал на допросах в 1950 году один из карателей - Василий Романейко. К примеру, Антон Хмель осенью 1942-го прислуживал секретарем Городейского полицейского участка. Янчевский за активную службу был повышен до старшего полицейского. Зимой 1943-го убит советскими партизанами на мельнице в деревне Крутой Берег.

Сам Романейко в фашистской полиции был с сентября 1942-го на участках Городея, Гансовщина, Зауша. В мае 1944-го откомандирован в Минск, зачислен в немецкую воинскую часть, в составе которой в июне выехал в Германию, где был присоединен к 2-му белорусскому саперному батальону. Принял присягу на верность фашистской Германии, неоднократно участвовал в карательных операциях, массовых расстрелах в Несвижском районе. В августе 1950-го Романейко военным трибуналом Белорусского военного округа был приговорен к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение 10 ноября 1950 года.

Полицаи Моцкало и Кудлач рассказывали, что лично у ямы расстреливали людей в мае 1943-го на Булатовских хуторах. "Там, - говорили, - партизан не обнаружили. Поэтому оцепили три хутора, зашли в один дом - вывели мужчину и женщину, обоих расстреляли в упор. Затем пошли на второй хутор, расстреляли мужчину, женщину и малолетних детей".

Тогда, рассказывал следователю свидетель Михаил Тыдриш (1920 г. р.), были расстреляны его бабушка и сестра, Черенкевич Владимир с женой Ольгой, Шарамет Игнат с женой и тремя маленькими детьми, Ганкевич Владимир, его жена Янина и двое малышей. Было убито три семьи - 13 человек, их дома сожжены.

В своем письме в прокуратуру потерпевшая Тамара Скерсь вспоминает, как ее мама собирала на пожарище в Левашовке Гродненской области обгоревшие косточки годовалой Тонечки, матери, отца и других родственников. Потерпевшая просит: "Нам ничего не надо, только восстановите правду".