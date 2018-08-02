В Брестской области уже убрано 75% площадей с зерновыми культурами

Урожайность - почти 30 центнеров с гектара. О нелегком труде хлеборобов рассказывает блогер Василий Лемешевский. Парень живет в Лунинецком районе и вот уже седьмой сезон помогает отцу-комбайнеру. Виктория Потоня встретилась с необычным экипажем.

Василий Лемешевский помогает отцу на уборке 7-й сезон. И каждый рабочий день он фиксирует на телефон. Камера позволяет снимать видео в HD-качестве. Как подготовить технику к сбору урожая, настроить бортовой компьютер комбайна или в чем особенности уборки рапса и ржи? Всему этому парень обучался у отца и теперь сам рассказывает всему миру в социальных сетях и в блоге с говорящим названием "Будни комбайнера". В Интернете он решил объединить людей, которым интересна тема сельского хозяйства.

Ролики уже набирают тысячи просмотров. Но автор агроканала признается: на такую славу не рассчитывал.

Работает семейный экипаж в хозяйстве "Хвоецкое". За комбайном следят, чтобы во время жатвы все работало, как часы. Василий - комбайнер в третьем поколении, разбирается в модификациях и возможностях техники. И хотя агротема его интересует с детства, 1 сентября он отправится на работу в школу в качестве молодого специалиста - учителя физики и информатики. О своем выборе не жалеет, говорит, именно университетские знания помогают и в поле, и в блогерстве. Хобби родители поддерживают, иногда и тему подскажут.

Василий сначала снимал видео для себя, в семейный архив. А сегодня ему пишут из разных уголков страны и даже из-за рубежа. Просят совета как у опытного механизатора.

Став блогером, Василию невольно пришлось освоить еще одну профессию - корреспондента. Чтобы создавать горячие ролики с полей, он сам себе автор, режиссер и монтажер. При этом в работе использует профессиональную монтажную программу.

Всему этому молодой педагог научился самостоятельно. Монтировать ролики в сезон оперативно получается редко.