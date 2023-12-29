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О необходимости подготовиться к будущим пандемиям заявили в ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру необходимо подготовиться к будущим пандемиям, учитывая уроки, извлеченные из пандемии COVID-19, пишет БЕЛТА.
По словам Гутерриша, когда разразится следующая пандемия, нужно будет действовать более эффективно.
Генсек ООН отметил, что пандемия COVID-19 больше не представляет собой международную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, однако заболевание все еще циркулирует, а его разрушительные последствия все еще ощущаются. Так, Гутерриш указал на то, что еще не устранен экономический ущерб от пандемии, а системы здравоохранения многих стран продолжают сталкиваться с большими трудностями. Спустя три года после разработки первых вакцин против COVID-19 миллиарды людей, в основном в развивающихся странах, остаются незащищенными.
"Совместными усилиями мир должен улучшить эпиднадзор за вирусами, укрепить системы здравоохранения и воплотить в жизнь обещанный всеобщий охват населения услугами здравоохранения", - призвал Гутерриш.
Он добавил, что необходимо исключить возможность медицинской катастрофы, когда богатые страны накапливают и контролируют запасы медицинских препаратов для борьбы с пандемиями, и обеспечить всем равный доступ к диагностике, лечению и вакцинам.
Глава ООН рекомендовал странам стремиться к разработке эффективного всеобъемлющего соглашения с акцентом на равенство к Всемирной ассамблее здравоохранения, которая состоится в мае следующего года.
Фото:pixabay.com
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