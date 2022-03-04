О непростой работе инспекторов ИДН с белорусскими подростками

Милиционеры работают также в школах и в семьях, разговаривают с детьми на абсолютно разные темы. Как находят контакт даже с самыми проблемными детьми и как помогают подопечным исправиться? О непростой работе инспекторов ИДН в следующем материале. Рассказывает Виктория Радевич.

Об этом несчастном случае теперь уже, скорее, как о жизненном уроке вспоминает 14-летняя Ксения. Именно тогда у школьницы появились серьезные проблемы с милицией. Хотя за распитием спиртных напитков до этого уже попадалась. Строго не наказывали, лишь предупреждали: дальше будет хуже. По той же причине - за употребление алкоголя в общественном месте - на учет в ИДН попал и 15-летний учащийся одного из столичных колледжей.

Не дать оступиться

За работу с подростками взялся участковый инспектор ИДН Центрального района столицы Алексей Шейко. С того момента в поле зрения правоохранителей ребята ни разу не попадали. Девочку и вовсе в прошлом месяце сняли с учета в милиции. Это результат ежедневной кропотливой работы с детьми, которые не всегда готовы идти на контакт с взрослыми.

Сейчас у меня есть самый трудный за весь период моего времени подросток. Мальчик совершил 3 преступления, ему 11 лет. Постоянно совершает противоправные деяния. 3 кражи совершил: деньги украл, самокат украл и мобильный телефон. Буквально месяц назад совершил кражу телефона из гардероба из куртки. Алексей Шейко, участковый инспектор по делам несовершеннолетних Центрального РУВД г. Минска

В должности инспектора по делам несовершеннолетних Алексей работает уже почти три года. Работа с детьми - выбор осознанный. Вызвать доверие и откровенно поговорить даже с самым трудным подростком - а всего у милиционера было четыре десятка подопечных - с этим старший лейтенант успешно справляется.

Находим общий язык. Идем мы иногда на уступки, иногда они на уступки идут. Пытаемся привлечь их к различным мероприятиям - музеи, выставки, соревнования, как-то приблизить их к себе, расположить к себе, чтобы они доверяли. Алексей Шейко, участковый инспектор по делам несовершеннолетних Центрального РУВД г. Минска

Воспитатели в погонах