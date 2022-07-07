О невероятном побеге и злоключениях шведов на белорусской земле в рубрике "Катюшин расчет"

Что такое не везет и как с этим быть? Таким вопросом теперь должна задаваться посол Швеции в нашей стране Кристина Йоханнессон. В протестном сентябре 2020-го на ее голову буквально свалились два белорусских протестуна - отец и сын Кузнечики. Два года их приходилось содержать, а под конец дипломатической каденции в нашей стране госпожа посол вляпалась в то, что с уверенностью можно назвать дипломатическим скандалом. Обо всем по порядку в рубрике Екатерины Тихомировой.

История этого невероятного побега началась с одной из 10 казней египетских: нашествия кузнечиков через забор шведского посольства. Эта небиблейская история берет свое начало в сентябре 2020-го, когда в один из летних дней два Кузнечика (и это не аллегория из науки о насекомых) - сын и отец - набедокурили в Витебске на незаконной акции протеста - оказали сопротивление милиции и рванули в Минск, не в посольство Польши или какой-то другой страны, а свалились на голову шведов. Спрятались под лестницей, откуда шведы их пытались выкурить, но безуспешно.

Мы попросили убежища сразу. Нам сразу сказали - нет. То есть, говорят: выходите. Сразу, как мы попали: выходите, мы вам ничем помочь не можем. Владислав Кузнечик

Я бы описал это как тюремное заключение. Владислав Кузнечик

Владислав Кузнечик:

Власти Швеции, непонятно, что они делают. И они, как будто, специально оттягивают вообще весь процесс. Владислав Кузнечик

С самого начала процедуры в комитете против пыток власти Швеции пытались остановить рассмотрение жалобы, признать жалобу неприемлемой из-за того, что Кузнечики находятся не под юрисдикцией Швеции. Вадим Дроздов, юрист (Швейцария)

Это был бы, наверное, самый лучший вариант, если кто-то смог бы эскортировать этих мужчин до границы другой страны. Вадим Дроздов, юрист (Швейцария)

И дальше обратим внимание на комичность происходящего и мастерство маскировки. Рикардсон поднимается из подвала с огромным плакатом. Ближе к авто, еще чуть ближе - стоп. Незадача, солнышко оказалось не на стороне посольских

"Кузя здесь. Ага. Это не считается, меня Лунтик выдал. Лунтик, ты что не знаешь, как в прятки играть?"

Из м/ф "Лунтик и его друзья", реж. Д.Шмидт, Е. Салабай, 2006 г.

Кузнечики быстренько выпрыгивают из-за плаката. Вот здесь, обратите внимание, снова отсветили и юрко запрыгивают на пассажирские места сзади. Просело дипавто.

Бинго! Мастерская школа маскировки и операция "погружение" завершена. Авто покидает территорию посольства.

Вообще, это, конечно, тот еще прецедент, который тянет на дипломатический скандал. Одно дело, когда Кузнечики находились на территории посольства, и совсем другое, когда посол на дипавто вывозит двоих, находящихся в розыске. Понимала ли Йоханнессон риски? Ведь в любой момент на трассе или в черте города машину могли бы остановить в присутствии наших журналистов, у которых всегда наготове парочка неудобных вопросов. А как бы посол объяснила происходящее?

"Отчетливо видно водителя и пассажира. Тени сзади. Понял. Сканер подтверждает".

Или дипавто устроило бы форсаж на проспектах Минска? Или еще одна практика уже из Китая, когда преследуемого демонстративно снимают на камеру полицейские на улице. Что бы в этом случай делала госпожа посол? Покружила и вернула Кузнечиков обратно? В подвал? Но наши правоохранители оказались гуманны и не стали ставить посла в неудобное положение.





Когда мы уже выехали из Минска, постоянно посматривали, чтоб сзади не было хвоста какого-то. Из Минска выехали - выдохнули. Владислав Кузнечик

Итак, автомобиль дипмиссии движется по Минску. Городской вал, Тимирязева, далее Ждановичи, Заславль и далее в пункт пропуска на границе с Литвой "Лоша". Заправку прошла. Идет в крайне левом. Держим аккуратно. По молодечненской трассе идем. В сторону Радошковичей. Принято.

В 18 часов автомобиль уже на границе проходит осмотр.

"Здравствуйте. Откройте, пожалуйста".

Госпожа посол выходит из авто. Небольшая заминка с пассажирской дверью - никого. Теперь багажник. Обратите внимание: в багажнике среди вещей та самая сумка, которую тремя часами ранее принесла женщина к посольству вместе с тремя туристическими ковриками. Сумка пуста, коврики испарились.

И еще разок. Внимание на реакцию Йоханнессон при осмотре багажника. Руки вверх.Возможно. Предположим, что госпожа посол испугалась, что в ее авто материализуется любитель багажных историй Латушко?

Итак, куда же делись Кузнечики. Все просто - отправились в привычную среду обитания вместе с теми туристическими ковриками. И лесами пробирались в Латвию.

С божьей помощью. Можно сказать, нас бог хранил в этом плане. Владислав Кузнечик