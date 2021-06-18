О "невероятных" высказался оппозиционный блогер М. Филипович

Страны-соседки скоро узнают истинное лицо беглых. В этом убежден оппозиционный блогер Максим Филипович. Он пожелал, чтобы все "невероятные", которые уехали в Польшу, Литву и Латвию, там и оставались. "Еще чуть-чуть пройдет времени - и начнутся проблемы с этими беженцами", - констатирует блогер (видео).