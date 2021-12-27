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О новой Конституции итоговое слово белорусы выскажут на референдуме
Проект новой Конституции вынесут на всенародное обсуждение. Итоговое слово белорусы выскажут на референдуме. Своим мнением о важности обсуждения формирования главного свода прав и свобод человека - Конституции - поделились жители нашей страны.
Конституция - это наше достояние, она принимается нами не по указке каких-то извне сил, которые могут повлиять на нашу жизнь, наше развитие. Мы сами активно обсуждаем эти вопросы, сами принимаем и сами будем жить по нормам и законам нашей Конституции.
Белорусский народ трудолюбивый и терпеливый, он всегда выбирает правильный путь. Ситуация изменилась, много систем новых - система управления, выборная система, экономическая система, и под каждую эту систему нужен хороший закон в современных условиях.
Строится наше будущее, наших детей. Делается же это все для народа, мы должны выбирать свое будущее.
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