О новой Конституции итоговое слово белорусы выскажут на референдуме

Конституция - это наше достояние, она принимается нами не по указке каких-то извне сил, которые могут повлиять на нашу жизнь, наше развитие. Мы сами активно обсуждаем эти вопросы, сами принимаем и сами будем жить по нормам и законам нашей Конституции.

