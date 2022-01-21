О новой партии вакцины из Китая, будут ли прививать детей в школах и об эпидситуации в целом - в интервью министра здравоохранения Беларуси

Тема здравоохранения нашла отражение в проекте Конституции. Важно, чтобы каждый ответственно подходил к своему здоровью.

В Беларусь сегодня прибыла самая большая партия китайской вакцины против коронавируса. За маршрутом по электронной карте наблюдали наш министр здравоохранения и посол КНР в Беларуси.

3 млн доз вакцины Vero Cell доставили из Китая в Беларусь

Всего 3 миллиона доз. Из них полтора миллиона закупил Минздрав, и еще столько же китайская сторона передала нам в качестве безвозмездной помощи. Это договоренность лидеров двух стран. Vero Cell используется для массовой вакцинации всех категорий граждан. Дефицита нет. Эта партия (в дополнение к существующим) поступит в регионы через неделю.

Вакцинация против COVID-19

Как сегодня сообщили в Минздраве, охват одной дозой вакцины в целом по стране составил 55,6 % от общей численности населения. Завершили курс почти 46 %.

Ситуация с коронавирусом в Беларуси