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О новой партии вакцины из Китая, будут ли прививать детей в школах и об эпидситуации в целом - в интервью министра здравоохранения Беларуси
Тема здравоохранения нашла отражение в проекте Конституции. Важно, чтобы каждый ответственно подходил к своему здоровью.
В Беларусь сегодня прибыла самая большая партия китайской вакцины против коронавируса. За маршрутом по электронной карте наблюдали наш министр здравоохранения и посол КНР в Беларуси.
3 млн доз вакцины Vero Cell доставили из Китая в Беларусь
Всего 3 миллиона доз. Из них полтора миллиона закупил Минздрав, и еще столько же китайская сторона передала нам в качестве безвозмездной помощи. Это договоренность лидеров двух стран. Vero Cell используется для массовой вакцинации всех категорий граждан. Дефицита нет. Эта партия (в дополнение к существующим) поступит в регионы через неделю.
Вакцинация против COVID-19
Как сегодня сообщили в Минздраве, охват одной дозой вакцины в целом по стране составил 55,6 % от общей численности населения. Завершили курс почти 46 %.
Ситуация с коронавирусом в Беларуси
О ходе вакцинации, эксклюзивной цене на китайский препарат, будут ли прививать детей в школах, а также эпидситуации расскажет гость "Панорамы" - министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.
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