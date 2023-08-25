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О новой стратеги развития Витебской области - в проекте "Вопрос номер один"

Витебскую область в последнее время немало критикуют. На сегодня в руководстве региона уже практически "министерский" состав. О его новой стратеги - в проекте "Вопрос номер один". Смотрите в субботу, 26 августа, в вечернем эфире "Беларусь 1".

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