В целом на постсоветском пространстве в Беларуси одни из лучших магистралей и трасс. Однако с учетом высокой интенсивности движения и особенностей нашего климата они все равно изнашиваются. О новой жизни старых дорог и о том, кто занимается их "лечением", - в специальном проекте Агентства теленовостей "Даешь стране".

