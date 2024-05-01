ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

О новой жизни старых дорог и о том, кто занимается их "лечением", - в специальном проекте Агентства теленовостей "Даешь стране"

Дороги - одна из сфер, которая формирует имидж страны и говорит о качестве жизни.

В целом на постсоветском пространстве в Беларуси одни из лучших магистралей и трасс. Однако с учетом высокой интенсивности движения и особенностей нашего климата они все равно изнашиваются. О новой жизни старых дорог и о том, кто занимается их "лечением", - в специальном проекте Агентства теленовостей "Даешь стране".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все