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О новых достижениях жителей борисовского края - в проекте "Место для жизни"

Борисовский завод медпрепаратов продолжает удерживать лидерство в фармацевтической отрасли Беларуси. Сегодня на предприятии трудятся около 3 тыс. человек. Им доверяют самое ценное - здоровье. Ежегодно на заводе производят порядка 5 млрд таблеток, более 200 млн капсул, примерно 15 млн упаковок мази и до 30 млн флаконов антибиотиков. Ставку делают на качество и экспорт. За пределы Беларуси поставляют свыше 50 % лекарств.

Востребованность нашей продукции подтверждается наличием большого количества регистрационных удостоверений, их у нас порядка 1,1 тыс. Мы реализуем свою продукцию в 20 стран мира. Создаются новые производственные цеха, производственные участки, внедряются современные технологии, расширяется линейка выпускаемой продукции. Технологический потенциал нашего предприятия составляют пять основных производственных цехов.
Ольга Болдова, заместитель гендиректора Борисовского завода медицинских препаратов

Сегодня Борисов - крупнейший промышленный центр Минской области, который местом для жизни называют более 140 тыс. белорусов. Любители истории этот уютный уголок Минщины знают по эпохальным событиям 1812 года, футбольные болельщики - благодаря титулованному и успешному клубу БАТЭ, а любители заглянуть в прошлое восхищаются его историко-культурным наследием. 5 мая в "Главном эфире" расскажем о новых достижениях жителей борисовского края.

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