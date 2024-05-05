О новых достижениях жителей борисовского края - в проекте "Место для жизни"

Борисовский завод медпрепаратов продолжает удерживать лидерство в фармацевтической отрасли Беларуси. Сегодня на предприятии трудятся около 3 тыс. человек. Им доверяют самое ценное - здоровье. Ежегодно на заводе производят порядка 5 млрд таблеток, более 200 млн капсул, примерно 15 млн упаковок мази и до 30 млн флаконов антибиотиков. Ставку делают на качество и экспорт. За пределы Беларуси поставляют свыше 50 % лекарств.