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О новых достижениях жителей борисовского края - в проекте "Место для жизни"
Борисовский завод медпрепаратов продолжает удерживать лидерство в фармацевтической отрасли Беларуси. Сегодня на предприятии трудятся около 3 тыс. человек. Им доверяют самое ценное - здоровье. Ежегодно на заводе производят порядка 5 млрд таблеток, более 200 млн капсул, примерно 15 млн упаковок мази и до 30 млн флаконов антибиотиков. Ставку делают на качество и экспорт. За пределы Беларуси поставляют свыше 50 % лекарств.
Востребованность нашей продукции подтверждается наличием большого количества регистрационных удостоверений, их у нас порядка 1,1 тыс. Мы реализуем свою продукцию в 20 стран мира. Создаются новые производственные цеха, производственные участки, внедряются современные технологии, расширяется линейка выпускаемой продукции. Технологический потенциал нашего предприятия составляют пять основных производственных цехов.
Сегодня Борисов - крупнейший промышленный центр Минской области, который местом для жизни называют более 140 тыс. белорусов. Любители истории этот уютный уголок Минщины знают по эпохальным событиям 1812 года, футбольные болельщики - благодаря титулованному и успешному клубу БАТЭ, а любители заглянуть в прошлое восхищаются его историко-культурным наследием. 5 мая в "Главном эфире" расскажем о новых достижениях жителей борисовского края.
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