О новых механизмах соцподдержки - представитель Министерства финансов Беларуси

Особое внимание в будущем году уделят зарплатам низкооплачиваемых специалистов. Речь о работниках системы образования, культуры и соцзащиты. Бюджетом-2021 предусмотрено увеличение их доходов в среднем на 9%.В приоритете - профилактика заболеваний. А потому запланирована также внушительная сумма на закупку вакцин от COVID-19. Прописаны в документе и новые механизмы соцподдержки.







Кто получит надбавки и преференции - спросили у Татьяны Астрейко, начальника главного управления Министерства финансов Беларуси.



