О новых поставках "калиновцев" для украинской мясорубки - в рубрике "Катюшин расчет"

Количество наемников в рядах ВСУ значительно сократилось. Во-первых, Россия отрабатывает по пунктам дислокации. Только на днях групповыми ударами уничтожены пункты базирования "Азова" и наемников "Иностранного легиона".

Во-вторых, так называемые солдаты удачи не хотят воевать. В связи с массовыми потерями большинство иностранцев покинули Украину. А в Сеть слили личные данные наемников, которые приехали на украинское сафари. Это паспортные данные, характеристики, справки, а так же список с местами распределения по воинским частям.

В этом списке оказались и имена белорусских боевиков. В кулуарных беседах бчб-наемников бытует мнение: их слили украинские спецслужбы. И это своего рода предупредительный сигнал. Если раньше Минобороны Украины относилось к ним, как к своего рода медиаединице, а белорусские боевики использовали эту лазейку для решения своих миграционных проблем, то теперь воевать будут все.

Украина несет большие потери, идет массовая мобилизация. Запад находится на неустойчивой траектории и вынужден переосмыслить нынешнюю стратегию в регионе. Уже сегодня приходит осознание, что поставленные ранее цели оказались недостижимы. Официальный Киев стремится доказать обратное и бросает в мясорубку всех подряд. Так, кто сливает данные белорусских наемников, и с какой целью, а также новые поставки "калиновцев" для украинской мясорубки. Все детали в рубрике Екатерины Тихомировой.

Калиновские сливы

39 слитых "калиновцев". Впрочем, их фамилии известны, однако прецедент и анализ этих данных дает очень интересную картину. База данных наемников, прошедших через тернопольские органы военного управления, оказалась в Сети. Имена, фамилии, даты поступления в распоряжение части, номера самих частей и должности. 269 фамилий наемников. Американцы, бразильцы, поляки - там большая солянка, среди них затерялись и 39 фамилий белорусских боевиков.

Многие из этого списка по наитию считаются "калиновцами". На самом деле вышли из псевдоформирования. Причина: так называемое штабное начальство полка пилит деньги, зарабатывает на гуманитарке, не воюет, а пиарится, да и вообще это исключительно рекламное формирование.





Во время видеоконференции звонка:

Мне недавно сказали, что де-юре (юридически) его вообще не существует. Это рядовые солдаты какой-то части в Киеве (ну, украинской, скажем так). И получается, в одной части все рядовые. Получается командир ПКК - это какое-то условно номинальное понятие. Кто-то называется вором в законе, кто-то называется командиром ПКК.

Калиновцы - это не полк, батальон или что-то еще, наемники после подписания контрактов приписываются к части и их военным руководством становится ГУР МО во главе с Будановым. Для наемников - Интернациональный полк. Он делится на Белорусский, Русский, Грузинский добровольческие корпуса и так далее. Полк же имени повешенного польского националиста - понятие номинальное и командиры у него номинальные. А гуманитарку они пилят вполне реальную. Правда, об этом наемники узнают уже на месте, когда экипировку, например, приходится покупать за свои.

Есть люди, которые просто создали этот бизнес. Очень сложно сказать, что это боевая структура, потому что все завязано на политике, на бизнесе, на машинах (пригнали-продали), какой-то волонтерке. Их задача - это заработать как можно больше денег, правильнее сказать - украсть. Денис Урбанович, наемник

Общая идея есть только у руководства этого полка: как провести свои дела, как улучшить свое финансовое состояние за счет того, что идет продажа этой формы, формы и оборудования, может быть даже и оружия. Мои впечатления, что там пилятся деньги. Непосредственно руководством полка пилятся деньги. И уходят эти деньги непосредственно на их личные нужды. Александр Куликов, несостоявшийся наемник (Фрагмент из интервью "Наемник из полка имени повешенного")

И в Сети оказались данные по большей части тех, кто вышел из этого номинального полка. Совпадение? Причем, даже справки из украинской полиции. Кишкилевич Александр, 1989 год рождения. Гражданин Беларуси. Из полка вышел. Кирилл Марыкин, Станислав Шашко. Артем Шкляник. Дмитрий Шмаргунов. На этом остановимся, их гораздо больше.

Люди, которые идут добровольцами, их данные могут оказываться в различных ведомствах в Украине: от ГУР, где они зачисляются, под каким ведомством они воюют… Юлиана Шеметовец, представитель экстремистского формирования

Белорусские наемники полагают, мол, слив был целенаправленным и за ним стоят украинские спецслужбы. На каждого наемника есть своя папочка, и каждый на карандаше. Среди своих тоже есть и доносчики, и те, кто мстит так называемым бывшим калиновцам. Итак, Откуда знаем? Знаем. Большинство белорусских боевиков идут защищать Нэньку, начинаются тренировки, а параллельно оформление документов по упрощенке. И до подписания контракта с Минобороны Украины белорусские наемники машут ручкой, мол, не поминайте лихом, дело не в Нэньке - Европа ждет. Таких историй масса. А ситуация на фронте плачевная, распиаренный контрнаступ - все, закончился… В ВСУ большие потери, низкий моральный дух, отказ выполнять приказы, дезертирство. На улицах отлавливают тех украинцев, кто успел сбежать.

Пополнять окопы свежими поставками надо, и не имеет значения, какой у кого паспорт. Потому Украина сливает в Сеть вот такие документы. Предупредительный - пока в воздух. Сливают не весть каких бойцов - Алексей Авдей, он же Рыжий, например, катается на коляске после осколочных под Марьинкой. Толку от него ноль.

Акценты смещаются на восток - Ближний. Если Украина хочет денег, заказчик конфликта от ВСУ требует успехов реальных, а не медийных. Так что нет, не до последнего украинца, а и до последнего наемника. Приехали в окопы, добро пожаловать - вот автомат, а вот и окоп.





Давайте к инсайдам?! Это уже поступление свежего пушечного мяса для окопов. Их нет в слитых данных. В начале декабря так называемый полк отчитался: воевать отправили очередную партию. На фото Даниил Добровольский, 23 года. Участник массовых беспорядков 2020-го. Впрочем, Сатанист… Добровольский музыкант и пришел ради хайпа.

Екатерина Гречко, уроженка Минска. 21 год. Проходит службу в Силах специальных операций Украины - медик. Позывной "Соколенок". И, да, кстати, "никаких нацистов на Украине нет". Катя слила тому опровержение. Это кадры подготовки на украинских полигонах со страниц Гречко. Обратите внимание, нашивка "Имперский орел"

нацистской Германии, вместо свастики - украинский трезубец. Гитлеровское приветствие - по канону. Промотаем еще чуть-чуть. Здесь Гречко куда отчетливее запечатлела пронацистские взгляды в рядах ВСУ.

Наталья Никитина. Позывной Флоя. Никитина в марте этого года, после того как отбыла наказание по так называемому делу Зельцера, села на поезд до Калининграда, а оттуда - в Польшу, где группа из 12 человек на микроавтобусах оправилась в тренировочный лагерь под Киев учиться убивать русских. Тактическая медицина, огневая подготовка, тактика ведения боя и управления БПЛА. Заключила контракт. Ее оставили при "калиновцах" в должности психотерапевта.