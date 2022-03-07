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О новых проектах в здравоохранении Беларуси - в рубрике "Нужное людям"
Особая роль в Беларуси отводится развитию медицины и социальной сферы в целом. Это обозначено в новой Конституции. Цели прописаны и в программе социально- экономического развития страны до 2025 года. Медицина в регионах должна быть на уровне столицы. Люди должны получать на местах всю необходимую помощь. Так, в Гомельском кардиологическом центре планируют построить корпус МРТ. В Могилеве уже в стадии строительства инфекционный центр. О новых проектах - в рубрике "Нужное людям".
Гомельский областной кардиологический центр. Около 4 тысяч операций на сердце и сосудах ежегодно. Тысячи спасенных жизней. Конечно, без обновления современным оборудованием и освоения новых методов лечения успехи были бы невозможны.
Очень динамично у нас развивается рентгенэндоваскулярная хирургия - более полутора тысяч интервенционных вмешательств в год. Очень активно развивается кардиохирургия в это непростое время - пациенты тяжелые, с тяжелой сопутствующей патологией, сосудистая хирургия - более полутора тысяч операций за год.
Врачи уверяют: диагностика и лечение вскоре станут еще качественней. Закупят новый ангиограф, аппарат УЗИ, аппараты искусственного кровообращения. В планах строительство еще одного корпуса.
Вскоре здесь развернется строительство. Это будет первый в Гомельской области корпус МРТ, работающий в кардиопрофиле.
Большая стройка на окраине Могилева. Новый инфекционный корпус. Уникальный медицинский центр для региона.
Около 200 человек работают на объекте ежедневно - заливают опалубку. Еще штукатуры, электрики. Строители работают уже на уровне шестого, последнего этажа.
В данном месте будет находиться ЦСО - лабораторно-диагностическое оборудование: магнитно-резонансный томограф, а еще КТ, рентгенодиагностический комплекс. Здесь будут принимать роды в случае необходимости, лечить пациентов с ВИЧ и гепатитом. Центр будет рассчитан почти на 200 мест.
Полностью боксированные палаты, которые позволяют пациентам не пересекаться друг с другом. Будет достаточно крупное реанимационное отделение и даже оперблок.
Мы не стоим на месте, не ждем благоприятных погодных условий. Планируем завершить монолитные работы на пристраиваемой двухэтажной части в марте. Что касается основного корпуса, в апреле мы завершим полностью весь комплекс монолитных работ.
Вскоре примет пациентов и новый радиологический корпус областного онкологического диспансера, который позволит врачам применять самые современные методы диагностики и лечения злокачественных образований. После запуска проекта, уверяют специалисты, сократится лист ожидания. Это так важно для здоровья пациентов.
Здесь у нас находится операционная. Помимо этого есть несколько манипуляционных кабинетов. Скоро здесь будет установлено современное оборудование. Несколько кабинетов УЗИ и три линейных ускорителя.
Доступность и качество - приоритет для региональной медицины. Задел колоссальный, в том числе и по внедрению систем газификации. Как показала пандемия, важный элемент в лечении тяжелых больных. Согласно программе развития, уже в этом году будет обеспечена постоянным запасом кислорода БСМП Бобруйска, больницы в Шклове, Чаусах, Белыничах и Костюковичах.
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