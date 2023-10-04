О новых случаях телефонного мошенничества предупреждает КГК

"В последнее время участились случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники, представляясь работниками различных государственных органов, в том числе Комитета государственного контроля, Департамента финансовых расследований и Департамента финансового мониторинга, обманом входят в доверие к гражданам и пытаются завладеть их денежными средствами, - отметили в КГК. - Под видом работников правоохранительных или контролирующих органов мошенники с виртуального телефонного номера звонят через интернет-мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram) гражданам и под различными предлогами (участие в оперативно-разыскных мероприятиях, возмещение ущерба, контроль за транзакциями с целью изобличения преступников и др.) уговаривают предоставить данные банковской карты, пароли от интернет-банкинга и SMS сообщений, оформить на свое имя кредиты, произвести установку программного обеспечения, а также перевести деньги на "безопасный" счет или карту.