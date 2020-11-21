О новых социально важных объектах - в рубрике "Нужное людям"

Создаются в стране все условия для рождения и развития детей. Строятся детские сады и школы, медицинские учреждения и многоквартирные дома. О новых социально важных объектах по традиции расскажем в рубрике "Нужное людям".



В этот раз наша съемочная группа отправилась в Несвиж. Там открыли новый детский сад. Дошкольное учреждение построили менее чем за год. Для развития детей есть бассейн, STEM-центр, тренажерный и музыкальный залы. Подробнее - Елена Витко.





Этнографическая комната как машина времени. Для самых юных жителей Несвижа это не только возможность для изучения истории или родного языка, это погружение в прошлое, знакомство с традициями. Но и будущее тоже здесь. В новом детском саду - кинетические песочницы, космическая сенсорная комната, центр безопасности.

Татьяна Середа, заместитель заведующего детским садом №7 г.Несвижа: "Первая зона, в которой мы с вами находимся, это учебная зона. Вторая - оформлена как квартира, где мы будем знакомить детей с правилами поведения в быту - с электроприборами, во время приготовления пищи. В третей зоне мы будем знакомить детей с правилами поведения на воде. Имитация бассейна, также размещены кубики, из которых мы будем складывать пазл и в процессе изучать правила поведения на водоеме. Четвертая зона - это правила поведения на улицах нашего города".



Для физического развития - бассейн, физкультурный и тренажерный залы. Находить и развивать таланты также будут в мире танцев, музыки, познавательных игр.



Для маленьких интеллектуалов здесь организованы десятки интерактивных зон. Здесь, например, будут тренироваться будущие гроссмейстеры. Рядом - еще одна активность. Четырехметровая стена превращается в гаджет с полезными играми. На выбор - более 30 функций.



Среди первооткрывателей и четырехлетняя Алиса Васенькевич. Пришла сюда вместе с родителями. Резюме из первых уст:

