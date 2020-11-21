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О новых социально важных объектах - в рубрике "Нужное людям"
Создаются в стране все условия для рождения и развития детей. Строятся детские сады и школы, медицинские учреждения и многоквартирные дома. О новых социально важных объектах по традиции расскажем в рубрике "Нужное людям".
В этот раз наша съемочная группа отправилась в Несвиж. Там открыли новый детский сад. Дошкольное учреждение построили менее чем за год. Для развития детей есть бассейн, STEM-центр, тренажерный и музыкальный залы. Подробнее - Елена Витко.
Этнографическая комната как машина времени. Для самых юных жителей Несвижа это не только возможность для изучения истории или родного языка, это погружение в прошлое, знакомство с традициями. Но и будущее тоже здесь. В новом детском саду - кинетические песочницы, космическая сенсорная комната, центр безопасности.
Татьяна Середа, заместитель заведующего детским садом №7 г.Несвижа: "Первая зона, в которой мы с вами находимся, это учебная зона. Вторая - оформлена как квартира, где мы будем знакомить детей с правилами поведения в быту - с электроприборами, во время приготовления пищи. В третей зоне мы будем знакомить детей с правилами поведения на воде. Имитация бассейна, также размещены кубики, из которых мы будем складывать пазл и в процессе изучать правила поведения на водоеме. Четвертая зона - это правила поведения на улицах нашего города".
Для физического развития - бассейн, физкультурный и тренажерный залы. Находить и развивать таланты также будут в мире танцев, музыки, познавательных игр.
Для маленьких интеллектуалов здесь организованы десятки интерактивных зон. Здесь, например, будут тренироваться будущие гроссмейстеры. Рядом - еще одна активность. Четырехметровая стена превращается в гаджет с полезными играми. На выбор - более 30 функций.
Среди первооткрывателей и четырехлетняя Алиса Васенькевич. Пришла сюда вместе с родителями. Резюме из первых уст:
"Мне все очень понравилось. Лестницы безопасные. Понравилось, что для детей есть поручни. Понравилось, что свободно - большие помещения, много игрушек. Очень яркий интерьер, очень все красиво, мы рады. Этого события очень ждали. Я думаю, это праздник не только для нас, но и для всех жителей Несвижа".
Социальная инфраструктура всегда на особом контроле. Новые объекты образования, медицины, решение жилищных вопросов - процесс беспрерывный.
Например, в Минске накануне участковые милиционеры получили ключи от арендных квартир. Хороший стимул не только работать, но и, например, обзавестись семьей.
Демографическая безопасность во главе угла. Об этом президент говорил и с заводчанами во время рабочей поездки по Гомельской области. Обсудили и программу «Семейный капитал» для многодетных.
Тем временем комфортные условия для рождения и развития детей создают по всей стране. Детский сад на 230 мест в Несвиже - далеко не последнее открытие в этом году.
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