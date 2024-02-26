О нюансах западных "социсследований" против Беларуси - в рубрике "Площадка"

Верю не верю - это не для социологии. Социология - наука точная с определенным набором инструментов и методов исследований. И проводить их могут только аккредитованные организации, только их выводам можно доверять. А вот шарлатанам… О тех, кто использует "социсследования" как инструмент манипуляций, рассказала Людмила Гладкая в рубрике "Площадка".

Ну, все, готовьтесь. Сейчас всякие "сацыёлагі" и "сацыялагіні" из-за границы будут рассказывать нам с вами, как нам плохо живется и вообще все пропало. Вообще ложь у них - самый популярный инструмент манипуляции, а уж тем более приправленная якобы социологическими и политическими исследованиями.

Вообще социология - это не просто пришел - увидел - опросил, это огромное количество инструментов и методов исследований. И проводить их могут только аккредитованные организации, в Беларуси их 12. Те, кто, не имея аккредитации, проводят опросы по общественно-политической тематике, нарушают законодательство, становится невозможно судить о достоверности публикуемых ими данных.

Про манипуляции. Например, как фабрикует данные финский аналитический центр, чтобы получить антикитайские, антироссийские, но проамериканские результаты. Выбирают определенную группу респондентов и используют различные уловки, формулируют вопросы так, чтобы люди отмечали ответы, нужные разработчикам. Что интересно, в итоговом отчете затерялся, к примеру, тот факт, что 88 % финнов считают Штаты страной с чрезвычайно высоким уровнем общественного неравенства, что 82 % убеждены, что Америка охвачена внутренними разногласиями, что только 27 % опрошенных считают США частью европейской культурной сферы и только 17 % видят в них образцовую демократию. Подавляющее большинство респондентов (71 %) также ответили, что Финляндии не следует попадать в зависимость от США. Но все это где-то там и мелким шрифтом.

Вернемся в наше предвыборное лето 2020 года. В отдельных телеграм-каналах 20 июля появилась информация о проведении телефонных опросов из-за границы, мол, социсследование о жизни в Беларуси. При этом на одной из записей звонка слышно, что оператор называет себя представителем известной американской компании. Опустим детали, важно то, что потом сама компания поспешила сообщить, что никаких таких опросов у нас не проводила.

Важно и то, что липовые "исследования" и отчеты затем ложатся в основу манипуляций на международных площадках. Как это было с раскруткой темы против Беларуси и России якобы о воровстве детей. Если опустить низшее звено (наших беглых), основная кампания по очернению Беларуси подготовлена по докладу исследовательской группы Йельского университета. Не остались в стороне и правозащитники, намекавшие на гуманитарную ответственность по Конвенции о геноциде. По докладу американской организации сделана страница на русском языке в Википедии. Госдеп США тоже держит тему в повестке. В общем, бред, но сгодился как винтик в спланированной кампании по очернению наших стран и для последующих политических решений.

Другой пример. Февральский доклад исследовательской группы по Украине о так называемой российской программе обучения и усыновления украинских детей пригодился для раскрутки дела против уполномоченного по правам ребенка в России в Международном уголовном суде. А это уже инструмент давления. Прецедент пытаются повторить в отношении Беларуси.

Через липовую аналитику по той же чувствительной детской теме Штаты пытаются дискредитировать роль Беларуси как регионального гуманитарного миротворца, переговорной площадки. Есть, мол, более подходящие на эту роль кандидаты.

Сейчас любая повестка будет раскручиваться для расширения санкций, блокирования встраивания Беларуси в коридор "Север-Юг", блокирования усиления Союзного государства и других выгодных нам объединений. Точно так же разные "сацыёлагі" и "исследователи" пытаются убедить, что мы европейские до мозга костей, что наше светлое будущее только в составе ЕС, а не это вот все. Кстати, уже посыпались камешки в сторону Всебелорусского народного собрания, видны попытки дискредитировать само понятие выборов.

В последнее время от населения стали чаще поступать сигналы о том, что с номеров других государств проводятся телефонные опросы якобы по измерению рейтингов кандидатов в президенты. Да, все эти "специалисты" находятся в Штатах, Литве, Британии, Польше, Германии, Чехии.