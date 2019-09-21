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О переговорном процессе Минска и Брюсселя в это воскресенье в "Главном эфире"

Президент Беларуси одобрил проекты соглашений по визам и реадмиссии с Евросоюзом. Сейчас ожидаем сигнала от наших европейских партнеров. Переговорный процесс официальных Минска и Брюсселя. Об этом и не только завтра вечером в "Главном эфире".

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