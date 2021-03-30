О периоде уличной активности и борьбе с фейками - сегодня в проекте М. Петрашко "Успеть до полуночи"

Оскорбления, угрозы и призывы к агрессивным действиям в соцсетях чаще всего не имеют ничего общего с реальностью. О том, как выглядят истинные лица протестов, состоящие из радикально настроенных активистов. И о том, как ведут себя онлайн-революционеры в реальной жизни, рассказал первый заместитель начальника ГУВД - начальник милиции общественной безопасности Игорь Подвойский.

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