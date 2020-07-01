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Перспективы электротранспорта в Беларуси в проекте "На контроле Президента" сегодня после "Панорамы"

Зарядка электромобилей в Беларуси стала платной

Нововведения для владельцев электромобилей. Сегодня их зарядка в Беларуси стала платной. Тарифы Белоруснефти за 1 кВт/ч - от 30 до 40 копеек. Конечная цена зависит от скорости - заправиться на супербыстрой станции выйдет немного дороже. Всего сеть национального оператора насчитывает более 260 станций. До конца года оборудуют еще 18. Оплатить зарядку можно будет через приложение. Пропускная способность сети зарядок до 9 тысяч электромобилей в день.

Андрей Котик, заместитель гендиректора ПО "Белоруснефть":

"Уже в 2021 году количество зарядных станций будет более 600. Это обеспечит покрытие около 35 тысяч электромобилей. С 2022 по 2025 годы будет установлено 25 супербыстрых зарядных комплексов".

О перспективах электротранспорта в Беларуси расскажем в

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