О сотрудничестве Беларуси со странами Латинской Америки рассказал посол Николай Овсянко

Заинтересованность в развитии сотрудничества и готовность содействовать укреплению взаимовыгодных отношений. В условиях нарастающего внешнего давления регион Латинской Америки представляет для Беларуси особый интерес. Информацией о росте товарооборота между странами и деталями торгово-экономического сотрудничества поделился Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Республике Колумбия Николай Овсянко.

Сила и авторитет белорусской дипмиссии

Николай Овсянко отметил, что Беларусь традиционно занимает на всех международных площадках и в двусторонних отношениях очень взвешенную, сдержанную позицию, никогда не вмешивается во внутренние дела других государств, всегда с уважением относится ко всем народам: их традициям, обычаям, в том числе внутренней и внешней политике.

"Поэтому, я думаю, что сила белорусской дипломатии именно в этом. В том, что мы всегда готовы выслушать оппонента, способны правильно оценить ситуацию. И способны действовать в интересах не только Беларуси, как таковой, но и в интересах международного сообщества, там, где мы видим, что это необходимо", - считает посол.

Факт Белорусы способны действовать в интересах не только своей страны, но имеждународного сообщества.

Эффективное взаимодействие в образовании и культуре

Говоря о наиболее эффективных сферах взаимодействия со странами Латинской Америки, посол отметил, что установлена и создана при содействии посольства группа дружбы парламентариев Беларусь-Колумбия, подписан меморандум о взаимодействии между министерствами культуры.

"Сейчас на рассмотрении колумбийской стороны находится несколько договоров с белорусскими университетами о взаимодействии, меморандум о взаимопонимании, - заявил посол. - Постоянно растет количество колумбийских студентов, которые обучаются в Беларуси. Хорошие отзывы о белорусском образовании в различных сферах - от архитектуры до инженерии и компьютерных технологий".





Товарооборот с 2016 по 2022 год вырос практически в два раза

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Колумбия и Республике Панама отметил, что регион Латинской Америки огромный, и для Беларуси здесь есть большое поле для взаимодействия. "Наши возможности здесь фактически ничем не ограничены, как в политическом взаимодействии, так и в экономическом, в культурном", - сказал он.

В 2021 году товарооборот между Беларусью и Колумбией - 90 миллионов долларов. И этот показатель в 2016 составлял еще 47 миллионов. То есть практически в два раза рост товарооборота, при этом из 90 миллионов - 80 составляет экспорт.

Факт Значительную долю в товарообороте между Беларусью и Колумбией составляют удобрения.

По словам Николая Овсянко, львиную долю в этом товарообороте составляют удобрения, но также есть и другие товарные позиции. Что касается перспективных направлений, то это, конечно, сельскохозяйственная техника, автобусы, высокотехнологичная продукция. Основная задача посольства - это развитие торгово-экономического сотрудничества наряду с другими направлениями.

Перспективные проекты

Посол также заявил, что Беларусь прорабатывает несколько интересных проектов в поисках заинтересованных в распространении продуктов, которых нет в Колумбии. "Достаточно перспективным может быть распространение нашей сладости - зефира, который известен в нашем регионе и неизвестен практически здесь", - считает он.