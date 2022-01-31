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О радикальных планах оппозиции в августе 2020 года заявил основатель экстремистского образования "Белый легион"

Оккупировать хотели и Беларусь в августе 20-го. Появляются все новые факты о радикальных планах оппозиции. В нашем распоряжении появилось интервьюоснователя экстремистского образования "Белый легион" одному из оппо-ресурсов.

В нем не скрывается:Гродно собирались захватить в августе-сентябре, все было заранее спланировано. И женские марши и другие акции проводились по заранее написанному сценарию.

Гродно собирались захватить в августе-сентябре, все было заранее спланировано. Женские марши и другие акции проводились по заранее написанному сценарию.

Представители силовых структур неоднократно говорили о том, что планы на Гродно были серьезные и его собирались захватить, поэтому готовность была боевая. Многие до сих пор не представляют, насколько реальна была борьба за областной центр на западе страны.

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