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О радикальных планах оппозиции в августе 2020 года заявил основатель экстремистского образования "Белый легион"
Оккупировать хотели и Беларусь в августе 20-го. Появляются все новые факты о радикальных планах оппозиции. В нашем распоряжении появилось интервьюоснователя экстремистского образования "Белый легион" одному из оппо-ресурсов.
В нем не скрывается:Гродно собирались захватить в августе-сентябре, все было заранее спланировано. И женские марши и другие акции проводились по заранее написанному сценарию.
Гродно собирались захватить в августе-сентябре, все было заранее спланировано. Женские марши и другие акции проводились по заранее написанному сценарию.
Представители силовых структур неоднократно говорили о том, что планы на Гродно были серьезные и его собирались захватить, поэтому готовность была боевая. Многие до сих пор не представляют, насколько реальна была борьба за областной центр на западе страны.
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