О Победе, о памяти и том, что сегодня происходит в мире! Президент принял участие в торжественном собрании по случаю 9 Мая

Сегодня в Минске официально стартовали торжества по случаю Дня Победы. Это праздник, который вот уже 79 лет подряд напоминает про важный момент в нашей истории и чтит героический подвиг наших дедов и прадедов.

В преддверии 9 Мая во Дворце Республики прошло торжественное собрание. Участие в нем принял и наш Президент. Обращаясь к собравшимся, Александр Лукашенко скажет, что для белорусов правда и память о войне - сильнее времени. И сегодня на все попытки устрашения Минск отвечает последовательной миротворческой позицией и политикой стратегического сдерживания. Белорусский лидер обратился к народам ближнего и дальнего зарубежья с призывом остановить обезумевших политиканов, не дать им шанса превратить все живое на планете в пепел. Обстановку накаляет расширение военных блоков и наращивание потенциала НАТО в нашем регионе. В этой связи все действия Беларуси - исключительно в русле обороны. Никому не угрожаем, но! готовимся нанести неприемлемый ущерб в ответ на потенциальную агрессию! Несмотря на праздник, наш Президент в этот вечер говорил на злобу дня. Главное - в репортаже Натальи Бреус.

Первые майские дни в Беларуси вот уже 79 год подряд проходят в особой победной атмосфере. Торжества по случаю 9 Мая традиционно начинаются по всей стране.

Нужно крепить мир на земле, нужно бороться против всех фальсификаторов, нужно делать все, чтобы на нашей земле был мир. Мы благодарны нашему Президенту, который всегда за мир стоял, непосредственно всегда горой. Наш народ мирный. Михаил Слесаренко, председатель районного Совета ветеранов Осиповичского района

Они не радуются! Почему? Потому что они побежденные, а мы победители, мы радовались, радуемся и будем радоваться. Будем учить наших детей, внуков тому, что наши прадеды завоевали его. Они победили всех, и они молодцы. И мы будем их помнить, эти светлые чувства, лучше праздника, чем День Победы, нет. Юрий Луцык, первый зампредседателя Белорусского общественного объединения ветеранов

Наши деды и прадеды отстояли Беларусь в военные годы. Отстаивать интересы страны приходится и сегодня. Буквально пару недель назад на этой площадке Всебелорусское народное собрание утвердило стратегические документы по нашей безопасности. Быть сильными мира сего никогда не стремились, но понимаем, как важно быть сильными во имя мира.

Самое ценное, что у нас есть, - это мир и спокойствие, мир и спокойствие располагает к дальнейшему созиданию. К дальнейшей жизни, смотреть уверенно в будущее, растить детей - этим мы дорожим. Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси

Очень хорошо Президент сказал на Всенародном белорусском собрании, сегодня время выбрало нас и сегодня мы должны принимать те решения, которые будут способствовать недопущению тех трагических событий, которые 80 лет назад испытал многострадальный белорусский народ. К сожалению, не все сделали соответствующие выводы и пожинают эти трагические плоды. Мир и безопасность - самое ценное для любого государства, для любого народа. Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси

Мы будем помнить через года, через века отцов, дедов, прадедов. Жертвуя своей жизнью во имя будущего, во имя свободы, суверенитета, они отстояли независимость. Благодаря им, мы сегодня живем в сильной, светлой, процветающей Беларуси. Низкий им поклон. Александр Косинец, заместитель председателя Всебелорусского народного собрания

С того, что значит 9 Мая для нас - начнет свою речь Президент. Это поистине сакральная дата. В ней - вся правда жизни для белорусов. Не случайно и в обновленной Конституции страны обязательно озвучит: "государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге в годы Великой Отечественной".

"Для нас, белорусов, правда и память о войне сильнее времени и границ не имеют, - заявил глава государства. - Мы помним наших друзей-антифашистов, героев полка "Нормандия - Неман", участников встречи на Эльбе и другие примеры совместной борьбы с врагом. Это предмет нашей общей гордости со всеми, кто вместе с нами противостоял фашизму и кто еще гордится".

"Все народы Земли должны знать, какая неимоверно высокая цена была заплачена только белорусами за мир и свободу", - сказал Александр Лукашенко.

"При этом сегодня во многих западных государствах наша Победа объявлена вне закона. Под знаменами дивизий СС маршируют фашиствующие радикалы. На государственном уровне чествуют военных преступников. А те, кто чтит память о Великой Победе, объявляются врагами нации. Беспрецедентные информационные атаки и всевозможные фальсификации со стороны коллективного Запада оправдывают совершенные нацистами и их приспешниками зверства", - сказал белорусский лидер.

Это было страшное время. Но предать его забвению мы просто не имеем права. 300 тыс. наших соотечественников были угнаны в Германию в качестве рабов. Только печально известный лагерь Тростенец унес жизни более 200 тыс. мирных граждан. Сотни гетто превратили нашу землю в конвейер смерти, а национальные богатства были разграблены и вывезены. Это был настоящий геноцид мирного населения, расследование которого продолжает Генпрокуратура.

"Как бы кто в "великих демократиях" не противился и не препятствовал, что бы ни говорил, невзирая на личности и сроки давности, мы будем выявлять и предавать суду причастных к злодеяниям нацистов. Пусть даже посмертно или заочно", - заявил Президент.

"Беспрецедентные информационные атаки и всевозможные фальсификации со стороны коллективного Запада оправдывают совершенные нацистами и их приспешниками зверства, - сказал белорусский лидер. - Мы видим, как реваншисты пытаются вытащить из преисподней обанкротившуюся нацистскую идеологию. Все подается так, как будто и не было никогда Нюрнбергского трибунала. И речь не только об Украине".

В этих условиях, отметил глава государства, правда о преступлениях фашизма служит серьезным предостережением человечеству, а сохранение исторической памяти обретает особое значение.

Великая Отечественная надолго остудила горячие головы. Несмотря на все противоречия и даже в условиях холодной войны, противоборствующие стороны держали баланс. Но с распадом СССР уроки войны позабыты, а некоторые страны возомнили себя хозяевами мира.

Александр Лукашенко обратил внимание, что сегодня политики некоторых стран возомнили себя хозяевами мира. Для них стало обыденной практикой грубо и бесцеремонно вмешиваться в дела суверенных государств.

"Достаточно только объявить неугодную страну зоной своих интересов либо "угрозой" национальной безопасности, как тут же последуют ковровые бомбардировки и свержение "недемократического" режима, - заметил Президент. - По этой причине в различных уголках планеты постоянно вспыхивают очаги напряженности, разрушающие страны и целые регионы. Примеров огромное множество. Мы пришли к тому, что сегодня ни одно государство не чувствует себя защищенным от внешней агрессии".

Этому, по словам главы государства, способствует разрушение странами коллективного Запада фундаментальных основ стратегической стабильности и международных институтов безопасности.



В тренде западных демократизаторов - тотальная русофобия, навязывание культуры отмены, давление и шантаж целых народов, прокси-войны. Накаляет обстановку расширение военных блоков. НАТО давно у наших границ. Стоим лоб в лоб. И готовимся ответить, если что, адекватно. Комплекс мер реагирования - в несколько этапов. Последние внезапные проверки ВВС И ПВО показали - готовность эффективно реагировать на возможную агрессию. Беларусь - мирная страна, но отвечать на такие угрозы - жизненно необходимо. Вместе с союзниками.

Глава государства рассказал, что на фоне постоянно возрастающей в Европе военной активности в Беларуси принимается комплекс мер адекватного реагирования на обострение обстановки. "Данная деятельность по обороне нашей страны носит плановый характер и предполагает несколько этапов", - сказал он.



Во время первого этапа в ответ на концентрацию войск вблизи северо-западных границ Беларуси (а это уже около 90 тыс. человек) выводились усиленные танковый и механизированный батальоны. Отработаны вопросы недопущения проникновения на белорусскую территорию диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований. Также на этом фоне проведена внезапная проверка с отмобилизованием и приведением в полную боевую готовность механизированных и зенитно-ракетных бригад. "И последнее - масштабная проверка военно-воздушных сил", - рассказал Александр Лукашенко.



По его словам, эти проверки показали эффективность существующей системы боевой и мобилизационной готовности, способность бригад своевременно перейти в высшую степень боевой готовности и выполнить задачи по предназначению.

В настоящее время проводится ротация войск прикрытия на Северо-Западном направлении. Воинские части отдельной механизированной бригады занимают новые районы оперативного предназначения. На смену им выдвигается усиленная батальонная тактическая группа из состава другой отдельной механизированной бригады.



"Сегодня мы приступаем к отработке второго этапа мер реагирования. Для его проведения генеральными штабами вооруженных сил Беларуси и России предусмотрена проверка сил и средств совместной региональной группировки войск, в рамках которой впервые планируется отработать вопросы применения нестратегического ядерного оружия, - заявил Президент. - В ходе проверки будет осуществляться подача спецбоеприпасов в ракетные и авиационные воинские части, загрузка их на пусковые установки и подвеска на самолеты. Ракетные дивизионы оперативно-тактических комплексов "Искандер" и "Полонез" будут скрытно выведены в назначенные позиции и будут отрабатывать вопросы нанесения ракетных ударов для отражения вероятного нападения на Беларусь".

Одновременно авиационные воинские части подготовят фронтовые штурмовики Су-25 к действиям со спецбоеприпасами по поддержке обороняющихся войск и нанесению противнику неприемлемого ущерба.

"Мероприятия будут проводиться на общем оперативно-стратегическом фоне с отработкой в том числе российскими войсками применения нестратегического ядерного оружия. В получении оперативной информации нам помогут воинские части Московского и Ленинградского военных округов, а также силы и средства Балтийского флота, размещенные в Калининградской области", - отметил Александр Лукашенко.

Решение о совместной координации и применении войск с использованием спецбоеприпасов лидеры Беларуси и России намерены обсудить на встрече в Москве 8 мая. "И примем окончательное решение", - сказал глава государства.



"Непосредственное управление, руководство войсками, подача сигналов на учебное применение нестратегического ядерного оружия будет осуществляться генеральными штабами Беларуси и России в соответствии с существующими планами взаимодействия", - добавил Президент.

При этом он обратил особое внимание на то, что эта проверка носит исключительно оборонительный характер. "Она призвана обеспечить готовность белорусских воинских частей к работе со специальными боеприпасами, а также отладить механизмы управления войсками и взаимодействия союзных органов управления. По завершению совместной тренировки наши войска продолжат мероприятия по адекватному реагированию на изменение обстановки", - рассказал Александр Лукашенко.

Мир как никогда близок к третьей мировой. Все чаще от разных западных деятелей звучат разговоры о войне и даже ядерных ударах… Людям разве это надо? Белорусский лидер обратился к народам ближнего и дальнего зарубежья с призывом остановить обезумевших политиканов, не дать им шанса превратить все живое на планете в пепел.

Глава государства подчеркнул, что мир никогда не подходил так близко к порогу ядерной войны, как сейчас. Он отметил, что заявления западных политиков (в авангарде европейцев идет Франция) ведут к эскалации напряженности не только на Европейском континенте, но и в мире в целом.

"Я человек мирный, я не хочу войны. Я историк и хорошо знаю, что Беларусь всегда вела не только и не столько свои войны. Беларусь всегда была театром военных действий. Я не только по книжкам изучал Вторую мировую и Великую Отечественную войну. Став Президентом, я ознакомился с истинным положением дел в июне 1941 года и накануне на нашей границе, когда мы верили в то, что нам говорили. Нас убеждали, что войны не будет, что все нормально", - отметил Александр Лукашенко.



Президент обратил внимание, что Беларусь не намерена поддаваться ни на какие провокации и не собирается ни с кем воевать. "Бросать страну, миллионы людей в горнило войны - это не ко мне. Просто наша задача - если снова, как это было, вражеский сапог ступит на нашу землю, мы должны нанести врагу неприемлемый ущерб. И он это должен понимать, - заявил белорусский лидер. - И когда ты понимаешь, что ты мгновенно получишь то, что тебе невозможно пережить, неприемлемый ущерб, урон, ты никогда (если у тебя еще осталось в голове что-то) не начнешь эту войну".

"Поэтому мы не верим никаким упованиям. Мы еще раз заявляем: мы ни на кого не собираемся нападать. Мы просто реагируем на то, что происходит не далеко, там где-то в Газе, где Израиль бомбит мирное население. Где уже десятки тысяч людей погибли - тишина. Мы не вмешиваемся в эти конфликты. Мы смотрим за своей землей и реагируем на то, что происходит рядом. Еще раз повторяю: 90 тыс. (иностранных военных. - Прим. ред.) сконцентрированы на наших границах. Кто из вас может встать и сказать, что из этих 90 тыс. завтра десяток тысяч не атакует нашу границу? Никто", - заметил Александр Лукашенко.

Поэтому, добавил Президент, он как главнокомандующий принял решение выставить военные подразделения на всех вероятных направлениях удара. В оборонных мероприятиях также задействованы силы пограничных войск и МВД.

"Будет тихо - хорошо, будет и у нас спокойно и тихо. Если кто-то применит оружие против нас, мы ответим. Притом мгновенно. Мы не будем рисовать никаких линий. Мы не Россия в тысячи-тысячи километров - там можно рисовать линии и чего-то ожидать. Россию-матушку сразу не захватишь. А Беларусь, как показала последняя война, в течение месяца перестала существовать. Сейчас будет еще быстрее. Поэтому никаких линий. Никаких. Любая агрессия - и ответ будет мгновенный", - предупредил белорусский лидер.

Принятые на Всебелорусском народном собрании Концепция национальной безопасности и Военная доктрина - наш ответ на вызовы времени. Причем стратегические документы Минск не скрывает - наоборот открыто говорит о своей политике безопасности.

"Мы абсолютно мирная страна и не рассматриваем ни одно государство в качестве противника. Но если потребуется, белорусский народ встанет на защиту родной земли, используя для этого все возможные силы и средства, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Главным гарантом военной безопасности страны являются наши Вооруженные Силы. Поэтому мы их поддерживаем в постоянной боевой готовности и оснащаем самым современным вооружением". По его словам, благодаря профессиональной выучке, патриотизму, верности воинскому долгу и Отечеству воины белорусской армии способны обеспечить безопасность нашего государства и нанести противнику при необходимости непоправимый и неприемлемый ущерб.

В то же время глава государства обратил внимание, что сегодня важна не только военная сила: "Никакое самое современное вооружение не сможет сломить народ, если у нас с вами будет единство. Наши противники это хорошо понимают и делают все, чтобы нас растащить, разобщить".

"Говоря все это, я думаю о том, чтобы не переборщить, не напрячь наше общество, - продолжил Александр Лукашенко. - Все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы этого (повторения опыта Великой Отечественной войны. - Прим. ред.) не случилось. Я не верю, что в Западной Европе - зажиревшей, откормленной - кто-то захочет лезть в грязные, вшивые окопы, чтобы воевать. Они же уже от этого отвыкли. Да и наша молодежь, вы знаете, этого не хочет. Это мы, родившиеся тогда, недалеко ушедшие от той Великой Победы, понимаем, чего стоило нашим родителям и дедам все это".



"Но мы должны быть готовы ко всему. Я не верю, что они обезумели и преступят черту, которую даже нарисовали сами", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко сказал, что не верит в то, что Президент Франции, ядерной державы, Эммануэль Макрон, вполне разумный, неглупый человек, но заявляющий о готовности хоть завтра ввести вооруженные силы в Украину и начать войну, или, например, польские власти, или еще кто - что они на самом деле сделают то, о чем говорят. "Чтобы они этого не сделали, мы должны быть сильными (об этом уже говорилось, сейчас уважают только силу). И какими бы мы ни были - маленькими или большими - мы должны быть сильными, организованными, монолитными", - заявил глава государства.

"Участь моя и тех, кто рядом со мной, состоит в том, чтобы мы могли ответить на любую угрозу", - добавил он.

Торжественный момент вечера - ряд населенных пунктов были награждены вымпелом "За стойкость в годы Великой Отечественной войны". Это городские поселки Освея и Оболь. А также города Осиповичи, Барановичи, Дзержинск, Дятлово, Калинковичи, Любань и Чаусы. У каждого из них своя героическая история, которая является частью общей Великой Победы.