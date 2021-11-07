Марафон подарков к празднику и новые смыслы исторической даты 7 Ноября

7 Ноября - к этой дате можно относиться по-разному, но она была в нашей истории. Сейчас этот день символизирует преемственность поколений и трепетное отношение к историческому наследию.

Все это не растеряли в жизненных перипетиях, а наоборот, сделали своей "фишкой". И сейчас, опираясь на такой фундамент, строим уже свой дом. За годы независимости сложилась традиция к 7 Ноября делать подарки людям.

По ним можно проследить тренды развития и приоритеты. Если свести к простому, то это рабочие места и комфортная жизнь людей. Социальная политика в действии.

О марафоне подарков к празднику и не только спросим у нашего обозревателя Натальи Бреус. Она только что вернулась из командировки и была свидетелем важных "открытий".













Пробовали ли вы рассказать тинейджеру, почему мы празднуем 7 Ноября? Попробуйте. Те, кто лучше учит историю в школе, даже расскажут вам основные моменты событий 1917 года. Но! Эмоций по поводу этой даты молодежь (в отличие от более старшего поколения), конечно, не испытывает. Рискну предположить, что после подобных бесед с молодыми людьми Президент и почувствовал, что историческую дату нужно наполнять новым смыслом. Но это только моя версия.

День Октябрьской революции был одним из самых значимых праздников наравне с Днем Победы. Но время идет…

Со временем к этому дню стали относиться проще, в некоторых странах его вообще отменили. Но ломать - не строить, часто повторяет наш Президент.

В Беларуси к 7 Ноября по всей стране принято открывать важные объекты

В прошлом году, например, АЭС - серьезный шаг к укреплению энергетической безопасности и независимости. Еще раньше житковичский мост, который решил проблемы передвижения местных жителей. Пожалуй, чаще всего подарком становились новые станции метрополитена. Третью ветку открыли в прошлом году.

В этот раз подарки к 7 Ноября начались еще на прошлой неделе. В Добруше открыли новое картонное производство. Цена завода - 350 миллионов долларов. Но главное - рабочие места для полутысячи человек. Это перспективное и востребованное производство. Мы одни из первых в СНГ.

В Могилеве открыли новый кардиоцентр



В Беларуси на здоровье людей не экономят. В пятницу в Могилеве открыли новый кардиоцентр.

Никогда, как бы сегодня кому-то ни хотелось, не прервем историю трудовых подвигов наших предков. Не остановят нас ни санкции, ни пандемия, как не остановили в свое время белорусов ни гражданская, ни Великая Отечественная война. В силу своих возможностей мы будем развиваться и создавать лучшие условия для жизни наших людей. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь





Новый кардиоцентр нужен был городу и региону. Благодаря крутой начинке - от современных операционных до медицинских гаджетов - хирурги могут проводить сложнейшие совместные операции. Не придется отправлять пациентов в Минск - все на месте. Болезни сердечно-сосудистой системы - бич нашего времени наравне с онкологией.













Все усилия на созидание и развитие. Все это пульс жизни регионов. Причем гигантизм, характерный для советской эпохи, нам не нужен. Большое сегодня складывается из малых добрых дел. Того, что ближе людям.

Новый цех по изготовлению и замораживанию картофеля фри открыли вТолочинском районе



В масштабах страны открывшийся новый цех по изготовлению и замораживанию картофеля фри - мизер. А для Толочинского района - инновационное производство. Большое новоселье к празднику случилось в Заводском районе Минска. Ключи от просторных квартир получили 92 многодетные семьи. Для них это событие и другая жизнь! А уже в другой части Минска, в районе масштабной застройки, открылся детский сад. Родители вздохнули свободнее. В канун 7 Ноября после реконструкции открылся участок автодороги Минск - Микашевичи. Вместо двух полос - четыре. Оценили и наши водители, и транзитные перевозчики. В Кобрине после капитального ремонта возобновили движение по главной транспортной артерии через реку Мухавец. Хорошая база для старта спортивной карьеры появилась у жителей Иваново. Там открыли современный спорткомплекс.

Возвращаясь в Могилев, там, помимо кардиоцентра, подарком для местных жителей стал новый ФОК.

Беларусь не ставит на паузу строительство важных социальных объектов, требующих больших капитальных вложений. COVID не остановил ни большие стройки, ни плановую помощь пациентам. Причем обновление медучреждений (а оно идет нон-стоп по всей стране) требует времени, сил и средств. Президент настаивает на оптимизации. Это не значит все свернуть - скорее, организовать все более рачительно, по-хозяйски. Чтобы перевести фокус внимания с материальной базы на медиков и педагогов и подтягивать их доходы.

Две тысячи (имеется в виду средняя по отрасли) - меньше нельзя. Уровень этих зарплат для врачей надо сохранить. Врачи пойдут у нас в бюджетной сфере как локомотив по зарплате, будем и учителей подтягивать. Не может быть страны без врача и учителя. Это наша настоящая интеллигенция. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



