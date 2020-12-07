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О поддержке талантливой молодежи
Одаренные ребята всегда найдут поддержку и будут отмечены на госуровне. В очередной раз Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. Средства из него (а это более 116 тысяч белорусских рублей) получат две сотни способных и креативных юношей и девушек, а также 19 коллективов художественного творчества. Поощрениями фонда отмечены победители международных и республиканских творческих конкурсов и фестивалей. Это не лишний раз подтверждает, что внимание к созданию условий для развития и обучения талантливой молодежи, стимулированию ее творческой активности, профессионального роста и становления в стране не ослабевает.
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