Игорь Брыло в программе "Скажинемолчи" рассказал о подготовке к "Белагро-2022"

Выставка "Белагро-2022" в этом году сохранит зарубежное представительство, хотя, конечно, акцент будет сделан на восточный вектор. Делегации Ирана, Никарагуа, Таджикистана уже подтвердили свое участие. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло в программе "Скажинемолчи".



Масштабный аграрный форум пройдет с 7 по 11 июня в "Великом камне".

Традиционно запланирована и насыщенная деловая программа.

Министр сельского хозяйства и продовольствия уверен, что Беларусь найдет партнеров и ничего страшного не случится. "Если кто-то не посчитает нужным приехать, мы будем аккумулировать те страны и те делегации, которые приедут к нам с душой, - высказался Игорь Брыло. - Нам есть что выстраивать и, поверьте, торговали и торговать будем".





Глава ведомства констатировал, что в связи с введенными санкциями и в РФ ощущается достаточный дефицит импортозамещения, поэтому Беларусь предложит свои технологии, свои продукты питания регионам России. Говоря о выставке, министр рассказал, что и Академия наук, и Министерство промышленности представят свои стенды. "Эта выставка у нас будет аккумулировать предприятия Белгоспищепрома, Белкоопсоюза и ряда других направлений. Я глубоко убежден, что будет большой интерес к выставке, как всегда", - подытожил Игорь Брыло.







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