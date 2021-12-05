О подготовке к Рождеству Христову и о миграционном кризисе на белорусско-польской границе в интервью рассказал архиепископ Юзеф Станевский митрополит Минско-Могилевский

Архиепископ Юзеф Станевский митрополит Минско-Могилевский дал первое большое телеинтервью. Владыка рассказал не только о подготовке к одному из главных христианских праздников -Рождеству Христову, но и поделился своим мнением по актуальным проблемам, например, о миграционном кризисе на белорусско-польской границе.