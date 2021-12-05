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О подготовке к Рождеству Христову и о миграционном кризисе на белорусско-польской границе в интервью рассказал архиепископ Юзеф Станевский митрополит Минско-Могилевский

Архиепископ Юзеф Станевский митрополит Минско-Могилевский дал первое большое телеинтервью. Владыка рассказал не только о подготовке к одному из главных христианских праздников -Рождеству Христову, но и поделился своим мнением по актуальным проблемам, например, о миграционном кризисе на белорусско-польской границе.

Архиепископа Юзефа назначили митрополитом Минско-Могилевским в праздник Воздвижения Святого Креста. К этому моменту он прошел большой путь служения. О духовном и насущном спросила Ольга Медведь (видео).

  1. Как становятся митрополитом?
  2. Костел должен меняться?
  3. Вера существует отдельно от государственной власти?
  4. О событиях 2020 года в стране
  5. О ситуации на белорусско-польской границе, о ситуации с мигрантами?
  6. Как идет подготовка к празднику Рождения Христова? Как будет учитываться эпидситуация?

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