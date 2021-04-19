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О подноготной белорусских диаспор сегодня в "Понятной политике"

Атака на своих и политический спам от профессиональных жалобщиков.Сегодня в "Понятной политике" смотрите вторую часть большого материала о подноготной белорусских диаспор. Как работает конвейер искусственных жалоб, кто помогает штамповать негатив в отношении Беларусии за что даже альтернативным профсоюзам приходится извиняться? Закулисье беглых подстрекателей и цинизм бывших белорусов, продавших Родину за туманные перспективы. Об этом сегодня в "Понятной политике" сразу после "Панорамы".

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