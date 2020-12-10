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М. Петрашко о подозрительно заботливых соседях Беларуси
У соседей Беларуси не ослабевает лихорадочное желание вмешиваться во внутреннюю повестку страны, хотя бы косвенно. Литовское правительство почему-то спасает не собственную экономику, оказавшуюся в упадке, а белорусскую оппозицию, учреждая новые премии и гранты.Украина очутилась на краю экономической пропасти - западные кредиторы резко потеряли всякое доверие к "незалежной". А Польша продолжает распахивать национальные границы перед заморскими военными силами и ожидает очередной транш в 100 млн долларов от Минобороны США.
В том, почему подозрительно заботливые соседи собственные национальные проблемы не могут решить без внешнего вмешательства, разбиралась Мария Петрашко(подробности в видео).
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