М. Петрашко о подозрительно заботливых соседях Беларуси

У соседей Беларуси не ослабевает лихорадочное желание вмешиваться во внутреннюю повестку страны, хотя бы косвенно. Литовское правительство почему-то спасает не собственную экономику, оказавшуюся в упадке, а белорусскую оппозицию, учреждая новые премии и гранты.Украина очутилась на краю экономической пропасти - западные кредиторы резко потеряли всякое доверие к "незалежной". А Польша продолжает распахивать национальные границы перед заморскими военными силами и ожидает очередной транш в 100 млн долларов от Минобороны США.