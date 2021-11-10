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О подвигах легионеров и трансформации восприятия беженцев - в проекте "Диспозиция"
Ключевая же проблема, которая лежит в основе миграционного кризиса, крайне редко освещается в западных СМИ. Оно и понятно, неудобно же напоминать высокому обществу о той крови, которую без всякого смысла пролили солдаты демократических стран на Ближнем Востоке. О подвигах легионеров и трансформации восприятия беженцев - в проекте "Диспозиция".
В эфире "Диспозиция". Это Гагарин. Поехали. Как же все-таки привыкли наши безгрешные западные соседи к безнаказанности. Как легко отстраняются от прошлого, если оно доставляет дискомфорт. Когда в 2003 году польские военные отправились в Ирак, они не обращались за визами в Багдад. Границу преодолевали бодро, в боевой технике, с огоньком. Иракцев убивали с гордостью. Дома ждал почет. Ехали солдаты не за родину воевать, а по большому счету за одобрением Америки и за длинным рублем, т.е. за лучшей жизнью. Об этом сегодня предпочитают в Варшаве не вспоминать. Как и о пробирке Пауэлла, как и об уходе с Ближнего Востока.
То же самое касается и эпопеи в Афганистане, через который в общей сложности прошли более 33 тысяч военнослужащих Польши. Это может показаться диким, но наши цивилизованные соседи в Азии были, и это официально, по просьбе США. По просьбе! Вот как, оказывается, можно в чужую страну. Запомнились в ней славные легионеры из-за Буга инцидентом в августе 2007, когда в деревне Нангар-Хель убили безоружных мужчину, двух женщин и троих детей. Произошедшее тогдашний министр обороны Богдан Клих объяснил на суде "фатальной ошибкой".
Вот если по справедливости и человечески насчет мигрантов сегодня. Куда им лучше податься, как не к своим вчерашним гостям, которые, по идее, должны еще и чувство вины испытывать за то, что развязали войны, первопричину всего происходящего, разрушили страны, а потом, исковеркав судьбы тысяч невинных, бесславно ретировались.
Но… Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Когда иракцы и афганцы постучались в толерантную демократическую дверь, ответ был привычным - насилие. За которое опять же привычно никто на Западе не собирается нести ответственность. Потому что мигранты нужны, когда нужна рабочая сила.
Вы помните, эти все веселые были истории, передачи, где вот у нас, мы приютили двух мигрантов, они теперь живут с нами, Ахмед и Махмуд, смотрите, какие они. Постоянно выходили такого рода материалы, а потом куда-то пропали. Если бы они выходили сейчас, да я бы слова не смел об этом сказать. Но получается, они делали одни материалы, а сейчас другие. И сейчас появилась Беларусь. Как мне кажется, как отличный повод к изменению миграционной политики, к изменению даже названия мигрантов - теперь это гибридные мигранты.
Сейчас так и вовсе беженцы словно фон, на котором Евросоюз определил и изобличает главного виновного - Беларусь. Как будто это к нам пришли за лучшей жизнью люди. Словно это мы их куда-то не пускаем и нарушаем права.
Тут фишка в чем. Я вот не помню, в какую из стран, откуда идут мигранты, вторглась Беларусь. Вы не напомните? Ливия, Ирак, может быть, Сирия? Не припоминаете, нет? Нет, в Афганистан также не вторгалась. Беларусь упрекнуть нельзя, потому что Беларусь туда, откуда сейчас идут потоки, не вторгалась. Но когда они двинулись потоком через Беларусь на Запад, то реакция последовала, будто гунны наступают на Рим. Колонна подошла к границе с Польшей. Что делал бы Евросоюз 5 лет назад? Прилетел бы какой-нибудь актер, артист, Папа римский приземлился бы, сказал бы: давайте мы их всех примем и т.д.. Кто не примет - с того штраф. А что сейчас происходит? За 24 часа Польша, настоящий щит Европы, стягивает 12 тысяч солдат, отгоняет мигрантов слезоточивым газом, стреляют.
Пожалуй, единственная причина, по которой бравые солдаты НАТО еще не развязали бойню, - Беларусь. У наших границ, как известно, можно бесконечно врать и махать кулаками, но вот огонь лучше не открывать. Даже когда мы не подтягиваем войска.
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