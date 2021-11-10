О подвигах легионеров и трансформации восприятия беженцев - в проекте "Диспозиция"

Тут фишка в чем. Я вот не помню, в какую из стран, откуда идут мигранты, вторглась Беларусь. Вы не напомните? Ливия, Ирак, может быть, Сирия? Не припоминаете, нет? Нет, в Афганистан также не вторгалась. Беларусь упрекнуть нельзя, потому что Беларусь туда, откуда сейчас идут потоки, не вторгалась. Но когда они двинулись потоком через Беларусь на Запад, то реакция последовала, будто гунны наступают на Рим. Колонна подошла к границе с Польшей. Что делал бы Евросоюз 5 лет назад? Прилетел бы какой-нибудь актер, артист, Папа римский приземлился бы, сказал бы: давайте мы их всех примем и т.д.. Кто не примет - с того штраф. А что сейчас происходит? За 24 часа Польша, настоящий щит Европы, стягивает 12 тысяч солдат, отгоняет мигрантов слезоточивым газом, стреляют.

Анатолий Шарий, политолог (Украина)