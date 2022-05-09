О подвиге женщины во время войны и сохранении памяти рассказала победительница республиканского конкурса "Женщина года - 2021"

Отдельной строкой в истории Великой Отечественной войны - подвиг женщины и подвиг матери. Они не только воевали плечом к плечу на фронте - обеспечивали жизнь на оккупированной территории и в тылу. А передать страдания матерей, чьи сыновья ушли на войну, просто невозможно.