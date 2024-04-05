О погибших летчиках Андрее Ничипорчике и Никите Куконенко снимут художественный фильм

В Беларуси снимут игровой художественный фильм, посвященный подвигу Героев Беларуси - военных летчиков майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Никиты Куконенко, пишет БЕЛТА.



5 апреля представители Министерства обороны и Министерства культуры провели первое рабочее совещание, на котором обсудили сценарий фильма, актерский состав и общую концепцию съемок.



Фильм носит рабочее название "Одно на двоих". Съемки запланированы на 2025 год.