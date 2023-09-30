О полигонной практике самых свежих образцов белорусской армии - в проекте "Диспозиция"

Белорусская армия стремительно меняет облик, точечно повышая боевой потенциал.

Новую технику военные рассматривают прежде всего как стоп-кран войны. Оружием подразделения не бряцают, провокации не устраивают, но и в парках машины не пылятся. Это касается и таких передовых систем, как вертолеты Ми-35 и ракетные комплексы "Искандер". О полигонной практике самых свежих образцов армии - в проекте "Диспозиция".

Месяц назад в белорусскую армию поступила первая партия вертолетов Ми-35. Что такое месяц для новых машин? Спросите у любого автолюбителя. Это период нежной неторопливой эксплуатации, причем желательно на просторных улицах на виду, чтобы все покупку оценили в свежей краске. Военные - тоже люди, им, конечно, хотелось получить сначала удовольствие от простых полетов у родного аэродрома, почувствовать винтокрылую мощь. Но времена не те, и мощь почувствовать пришлось мишеням. На полигонах. Куда и отправились стремительно авиаторы для первого боевого применения поступивших образцов. Работали всем спектром вооружения: пушками, неуправляемыми и управляемыми противотанковыми ракетами "Атака". И сразу поняли, какие преимущества у нового комплекса по сравнению с предшественником - знаменитым "крокодилом" Ми-24.

Изменения кардинальные. На боевом курсе значительно облегчилась работа. Прицельно-вычислительный комплекс считает все. Достаточно отработать лазерным дальномером один-два раза по цели и далее он автоматически работает. Остается наложить марку на цель и контролировать на мониторе. Навигационный комплекс также значительно облегчает работу переднего летчика. Ведет по маршруту, указывает угол сноса, указывает путевую скорость. Заместитель командира вертолетной эскадрильи

Ми-35 гораздо мощнее предыдущей версии, способен работать днем и ночью, перевозить грузы и десант. Даже один образец может уничтожить танковую колонну, а потому эти вертолеты - приоритетная цель для неприятеля. Это также учли конструкторы. Живучесть подняли на новый уровень.

Бортовой комплекс предупреждает, если по воздушному судну пущена ракета, управляемая из переносного ракетного комплекса, предупреждает с какого направления, а если стоит в автомате и заряжены тепловые ловушки, то и автоматический отстрел Заместитель командира вертолетной эскадрильи

Совсем недавно поступил в войска и ракетный комплекс "Искандер". Он тоже не простаивает и тоже будет ключевым объектом у разведки неприятеля. Потенциал образца подразумевает возможный ядерный ответ агрессору. Иными словами, в определенных случаях пуск из этой оперативно-тактической системы будет означать конец игры, поэтому противник постарается уже с первых минут нападения вывести из строя комплекс, а расчеты "Искандера" - не допустить подобного варианта. Таков и сценарий тренировок.

Все перемещения идут в ночное время суток. Позиции, которые мы занимаем, не самые удобные. Прежде всего это тактическая маскировка, защита от беспилотных летательных аппаратов. Соответственно, в чистом поле не станешь. Поэтому приходится выбирать места довольно-таки неудобные для жизнедеятельности, но удобные для ракетчика. Основная задача - это оперативно выполнить поставленную задачу и не менее оперативно скрыться с того места, откуда она была выполнена. Командир отдельного ракетного дивизиона

В основном упор у нас на слаженность расчетов, чтобы каждый номер расчета мог выполнить ту или иную задачу. Мог заменить своего товарища. По кругу в циклах проверяем номера расчетов на умение применять данный комплекс. Командир батареи