О политических принципах "свободной" Америки и тюрьмах для демократии - смотрите в "Понятной политике"

На что готов Вашингтон ради достижения своих целей? О политических принципах "свободной" Америки и тюрьмах для демократии расскажем в "Понятной политике". Самые страшные и жестокие места для заключения, пытки над заключенными, издевательства и убийства как привычный инструмент Запада. И почему бывшие узники называют США главным мировым преступником? Покажем их мнение и истории. Также - почему молчит мировое сообщество, когда в Беларуси пытаются совершить кровавый переворот? Для кого-то неудобная, но все же правда - в "Понятной политике". Обсудим только факты. Смотрите сегодня после "Панорамы".

