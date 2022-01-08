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О политической кампании по подготовке к республиканскому референдуму в интервью с экспертом Игорем Марзалюком

До 19 января белорусы могут внести предложения по изменению проекта Основного закона страны. Он опубликован для широкого общественного обсуждения. Вместе с тем Конституция, по которой сегодня живет страна, не требует коренных переломов. За 25 лет она показала свою эффективность.

Корректировки нужно внести с учетом времени - таким мнением с нашими журналистами поделился председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Марзалюк. Об этом и не только далее в интервью (видео).

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