О политической кампании по подготовке к республиканскому референдуму в интервью с экспертом Игорем Марзалюком

До 19 января белорусы могут внести предложения по изменению проекта Основного закона страны. Он опубликован для широкого общественного обсуждения. Вместе с тем Конституция, по которой сегодня живет страна, не требует коренных переломов. За 25 лет она показала свою эффективность.