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Политолог Роза Турарбекова: Феминизм как движение - естественный результат модернизации
О политике в интервью с Розой Турарбековой, политологом и доцентом кафедры международных отношений БГУ.
Безопасность в Европе и в азиатском направлении - ключевые национальные интересы Беларуси. Как показывает практика последних лет, в Европе все еще недостаточно безопасности, у европейских государств есть множество и других проблем, которые предстоит решать в ближайшие годы. Кто и как может это сделать, рассказала в новом выпуске программы "24 вопроса" Роза Турарбекова, доцент кафедры международных отношений БГУ.
"Политик, хоть он и принимает решения, но у него за спиной находятся команда, люди с большими деньгами, лоббисты, которые настаивают на принятии решений в первую очередь в их пользу".
Можно ли утверждать, что мир сейчас вступает в новую эпоху отношений между полами? Почему появился феминизм? Кто лучше - политик-мужчина или политик-женщина? И кто из них быстрее способен разрешить конфликт?
Об интеграционных проектах на постсоветском пространстве, ожиданиях от них, условиях и факторах, которые должны сделать эту интеграцию возможной, также расскажет политолог и историк Роза Турарбекова. Смотрите проект
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