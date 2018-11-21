Политолог Роза Турарбекова: Феминизм как движение - естественный результат модернизации

О политике в интервью с Розой Турарбековой, политологом и доцентом кафедры международных отношений БГУ.

Безопасность в Европе и в азиатском направлении - ключевые национальные интересы Беларуси. Как показывает практика последних лет, в Европе все еще недостаточно безопасности, у европейских государств есть множество и других проблем, которые предстоит решать в ближайшие годы. Кто и как может это сделать, рассказала в новом выпуске программы "24 вопроса" Роза Турарбекова, доцент кафедры международных отношений БГУ.

"Политик, хоть он и принимает решения, но у него за спиной находятся команда, люди с большими деньгами, лоббисты, которые настаивают на принятии решений в первую очередь в их пользу".

Можно ли утверждать, что мир сейчас вступает в новую эпоху отношений между полами? Почему появился феминизм? Кто лучше - политик-мужчина или политик-женщина? И кто из них быстрее способен разрешить конфликт?