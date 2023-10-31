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О пользе кофе и крепкого чая для сердца рассказал кардиолог
Факт
Умеренное потребление кофе и крепкого чая положительно сказывается на сердечно-сосудистой системе человека. Об этом рассказал Алексей Деконский, главный внештатный специалист по кардиологии главного управления по здравоохранению Минского облисполкома, заведующий областным кардиологическим центром УЗ "МОКБ". Рекомендации специалиста публикует sb.by.
Пить кофе и крепкий чай можно даже пациентам, перенесшим инфаркт.
"В целом крепкий кофе и чай оказывают положительное воздействие на организм здорового человека. Вещества, содержащиеся в этих напитках, стимулируют психическую и сердечно-сосудистую деятельность. Многих интересуют, стоит ли пить крепкий кофе и чай пациентам, перенесшим инфаркт миокарда. Отказываться от этих напитков не нужно. Чашка бодрящего напитка утром и после обеда будет положительно сказываться на работе организма", - отметил Деконский.
Врач предупредил, что употреблять кофе и чай перед сном нежелательно, потому что организм окажется в состоянии легкого возбуждения, из-за чего сон ухудшится.
Фото:pixabay.com
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