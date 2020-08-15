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О попытках вмешательства внешних сил во внутренние дела Беларуси рассуждают и российские эксперты

Вот фрагмент программы "60 минут", которая вышла накануне на телеканале "Россия".

Олег Морозов, член комитета Совета Федерации по международным делам России, профессор РЭУ им. Плеханова, рассказывает в видеоматериале.

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