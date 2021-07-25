О последствиях решений литовского правительства рассуждал аналитик А. Сыч

Литва становится эпицентром социальной и гуманитарной напряженности в Европе. Правительство страны оказалось не в состоянии решать элементарные вопросы. Помпезно заявленное строительство "великой литовской стены" остановилось спустя несколько дней после начала. Причина банальная: колючей проволоки хватило всего на 4 километра.

Так происходит со всем, за что они берутся. Попытка создать лагерь для постоянного размещения мигрантов в поселке Девянишкес вызвала протесты местного населения. Фермеры начали перекрывать дороги тракторами, а представители гражданского общества организовали круглосуточное дежурство. Подробнее о ситуации наш аналитик Андрей Сыч.

Литовское государство начало рассыпаться и трещать от потока нелегальных мигрантов. Всего 2 тысячи беженцев привели весь бюрократический аппарат чиновников в откровенную панику, которая вынудила объявить режим чрезвычайного положения. В страну ежедневно прибывает порядка 80 нелегальных мигрантов из Ирака и других стран. Совершенно четко просматривается социальная система сообщающихся сосудов. Ведь Литва ежегодно увеличивает численность своего военного присутствия именно в Ираке. После этого люди бегут от войны в поисках мирной и спокойной жизни. При этом Литва не является конечной целью беженцев, они направляются в более развитые страны Западной Европы. Однако на пути сталкиваются с пресловутой европейской солидарностью. Точнее, с ее отсутствием. Евробюрократы не готовы пускать обездоленных людей дальше территории Литвы. Для их размещения в спешном порядке были созданы временные палаточные лагеря. Однако приближающиеся холода вынуждают правительство создавать постоянно действующие отапливаемые пункты размещения. Одним из таких мест должен стать поселок Девянишкес.

Что касается жилья для мигрантов, то процесс продвигается. На этой неделе мы создадим лагерь на 500 человек в Девянишкесе. Агне Билотайте, министр внутренних дел Литвы

Важно отметить, что весь регион населяют этнические белорусы и поляки, которые разговаривают на русском языке. Подход к выбору места размещения мигрантов очевидно обусловлен логикой: и те, и те не наши, вот пусть и уживаются вместе. При этом число размещаемых мигрантов практически соответствует количеству местных жителей, которые крайне негативно отнеслись к перспективе такого соседства. Попытки местной власти вступиться за население поселка в Вильнюсе восприняли как серый шум. Решение не принимать мигрантов, принятое на внеочередном заседании совета самоуправления Шальчининкского района, просто проигнорировали.

Ситуация в регионе приобрела серьезную социальную напряженность. Жители поселка Девянишкес уже пикетируют здание, в котором предполагается разместить мигрантов. Дело в том, что оно находится в 20 метрах от местной школы. Люди опасаются за безопасность своих детей. Не меньшую тревогу вызывает состояние инженерных систем в поселке. Жители постоянно испытывают перебои с водой. Увеличение потребления в 2 раза неминуемо оставит поселок без воды.





У нас водоснабжение, слава богу, мы не страдаем ежедневно без воды, но все равно представить плюс 500 человек, получается, что у нас в кранах, туалетах не будет воды. Элементарно. Или она будет очень с большими перебоями. Может, нам потом еще цистернами воду возить с речки. Люба Поляк, представитель гражданского общества

Социальная напряженность и перспектива гуманитарного кризиса в регионе вынуждает литовские власти идти на крайние меры. В попытках остановить миграционный поток они устраивают показательные силовые акции, сравнимые по своему бесчеловечному подходу с действиями фашистов. За последнее время белорусские пограничники задержали три группы нелегальных мигрантов, которые двигались с территории Литвы. В подавляющем большинстве это женщины и дети. Они рассказывают ужасные подробности того, что им довелось пережить. Ранее они находились в лагере для содержания беженцев в Литве, где их морили голодом и избивали телескопическими дубинками. Все это с единственной целью - получить заведомо ложные показания в отношении белорусских пограничников. Людей вынуждали признать причастность белорусских структур к нелегальной переправе беженцев в Литву. После этого их просто вывезли на границу и под угрозой оружия заставили двигаться в сторону Беларуси.

На сегодняшний день граждане Ирака находятся в безопасности. Их осмотрели медики, оказали помощь и задокументировали побои. По результатам осмотра у беременной женщины выявили сильное переутомление и истощение. У остальных многочисленные кровоподтеки на руках, гематомы на ногах и ушибы ребер.

Гражданин Байрам Ибрагим Омар 1999 года. На кожных покровах данного гражданина были обнаружены гематома в области девятого - десятого ребра, справа кровоподтеки в области лучезапястных суставов, гематома в области правого голеностопного сустава. Гражданка Ирака 1993 года рождения. Также у нее были выявлены телесные повреждения, в частности, кровоподтеки в области лучезапястных суставов, гематома в области правого голеностопного сустава. Алексей Стрелкин, врач Лидского пограничного отряда

О том, как в Литве относятся к мигрантам, становится наглядно понятно по кадрам местного телевидения, где журналист своеобразным образом договаривается о комментарии с одним из задержанных.

Судя по кадрам, люди, находящиеся в лагерях, банально не доедают. Они не требуют какие-то изыски, а вынуждены попрошайничать у прохожих элементарные продукты. Литовские чиновники оказались не способны организовать даже элементарные условия для проживания беженцев. Изнурение голодом, отсутствие медицинской помощи и акции устрашения с депортацией под дулом автомата, очевидно, не пройдут без последствий.

Решение Гитанаса Науседы об ограничении прав мигрантов фактически узаконило отношение к ним как к людям второго сорта. Деградация системы государственного управления в Литве тесно переплелась с откровенно расистскими взглядами местных политиков. Ситуация в стране будет серьезным образом ухудшаться по мере приближения холодов. Однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, что Литва становится общей проблемой для всех соседних стран, решить которую возможно только сообща.