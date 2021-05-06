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О поступке мальчика из Мядельского района в соцсетях: поступил как настоящий герой

За несколько дней сотни сообщений, фото и видео в сети, и все с одним хештегом - #РомаЖиви. Люди, чьи сердца так тронул героический поступок парня из Мядельского района, продолжают высказывать слова поддержки ему и его семье.

28 апреля шестиклассник Рома Коготовский на руках вынес из полыхающего дома своего годовалого брата, получил ожоги более 60 процентов тела. Он по-прежнему в ожоговом центре, состояние крайне тяжелое, врачи делают все, что могут.

В социальных сетях отмечают - поступил, как настоящий герой. Пример для подражания даже для взрослых. Мы продолжаем следить за состоянием здоровья Ромы.

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