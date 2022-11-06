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О правилах вождения в дождливую погоду рассказали в ГАИ
Утро 6 ноября в Беларуси выдалось дождливым. В такую погоду и водителям, и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность на дорогах. Советами по безопасной езде в дождь поделились в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, пишет sb.by.
Главная рекомендация от ГАИ - быть предельно внимательными. В Госавтоинспекции советуют водителям сбавить скорость и на всякий случай увеличить дистанцию - это поможет избежать столкновения в критичной ситуации. "Маневры совершайте плавно и обдуманно, следите за дорожной обстановкой и будьте внимательны к пешеходам", - добавили в ГАИ.
Пешеходам же следует соблюдать особую бдительность при переходе дороги и сделать себя более заметными для водителей. Для этого отлично послужит фликер, а также яркая или светлая верхняя одежда.
Фото:pixabay.com
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