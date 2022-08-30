О пресечении деятельности в Беларуси очередной экстремистской группы - 30 августа в авторском проекте "Это другое"

В Бобруйске 10 августа вынесли приговор трем белорусским террористам. Банда работала совместно с экстремистами, которые, уехав за границу, не оставили идею захвата государственной власти в Беларуси и искали податливых, слабохарактерных, с радикальным настроем граждан, чтобы их руками устраивать террористические акты в стране.