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О пресечении деятельности в Беларуси очередной экстремистской группы - 30 августа в авторском проекте "Это другое"

В Бобруйске 10 августа вынесли приговор трем белорусским террористам. Банда работала совместно с экстремистами, которые, уехав за границу, не оставили идею захвата государственной власти в Беларуси и искали податливых, слабохарактерных, с радикальным настроем граждан, чтобы их руками устраивать террористические акты в стране.

Но силовой блок в очередной раз подчеркнул, что враг не пройдет. Подробности сегодня, 30 августа, в авторском проекте Ксении Лебедевой "Это другое".

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