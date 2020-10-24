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О престиже высшего образования говорили на диалоговой площадке в Бресте

Как повысить престиж высшего образования? О этом говорили на диалоговой площадке в Бресте. На дискуссии выступили эксперты, депутаты и молодежь. Участники предложили идеи для улучшения разных сфер жизни страны. Об этом и других событиях региона - в следующем дайджесте (видео).

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