О престиже высшего образования говорили на диалоговой площадке в Бресте

Как повысить престиж высшего образования? О этом говорили на диалоговой площадке в Бресте. На дискуссии выступили эксперты, депутаты и молодежь. Участники предложили идеи для улучшения разных сфер жизни страны. Об этом и других событиях региона - в следующем дайджесте (видео).