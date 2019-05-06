О преступлениях Вермахта в оккупированной Беларуси смотрите в документальных расследованиях 6,7,8 мая после "Панорамы"

Война отняла у них детство. Воспоминания малолетних узников концлагерей, у которых забирали кровь для немецких солдат и которых использовали как живой щит от наступающих частей Красной Армии. Документы из архивов Германии, где черным по белому о преступлениях Вермахта на оккупированной территории Беларуси -трилогия документальных расследований Агентства теленовостей "Они убивали ангелов", "10 дней ада" и "Армия тьмы" 6, 7 и 8 мая в эфире "Беларусь 1" сразу после "Панорамы".