О прибалтийской энергичности и фантастических амбициях при коротком поводке - в проекте "Диспозиция"

Порой создается впечатление, что иные наши прибалтийские соседи по региону - вершители судьбы планеты. Хотя суть их действий в основном - бежать впереди паровоза с громким лаем. Иногда так стараются, что сбиваются с колеи. Хозяин, правда, в обиду не дает. Но ему скоро может надоесть эта игра. Поэтому приходится все чаще идти на уступки и даже показательный риск в угоду хозяину. О фантастических амбициях при коротком поводке - в проекте "Диспозиция".

Какие же мужественные все-таки они, политики гордой Литвы! Как глаголом жгут, какие высокие и храбрые намерения в душах! Даже когда не спрашивают, они заявляют. И даже когда партнерам за них стыдно, они все равно смело заявляют. Недавно главу Министерства иностранных дел страны Габриэлюса Ландсбергиса пригласили на дискуссию в американский центр стратегических и международных исследований. И вроде ничего не предвещало бури. Почетно можно было головой покивать, но куда там тигру. В Вашингтоне политик с лету отверг предложения о мирных переговорах с Москвой. Вот что такое самоотверженность! А то, что никто вообще-то не запрашивал Вильнюс относительно переговоров с Россией, так это пустяки, вторичное. Тем более что реальные планы у Вильнюса насчет Москвы куда глобальней. Уже и не скроешь, что сотворит Литва с Россией. Об этом тоже заявил глава МИД. Не зря же через океан перелетел.

Цель внешней политики Литвы заключается в работе, по итогам которой Кремлю придется признать поражение. Габриэлюс Ландсбергис, глава МИД Литвы

И на Марс первыми литовцы полетят, надо полагать. Так же, как пролетают с Китаем, правда. Вот выскочили опять в передовики с позицией по Тайваню, и Пекин нивелировал Вильнюс в так называемой экономической карте мира. А тут не заставил себя ждать очередной обух - уже ООН вынес замечания Литве из-за незаконных санкций против Беларуси, а именно о поставках калия речь идет. И что делать? А известно что - предоставлять территорию для иностранных военных. Вот за это умение прибалтийских друзей действительно Запад поддерживает и ценит. И пользуется не спрашивая. На днях на полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса была организована проверка готовности бригады бундесвера к развертыванию в Литве и ведению боевых действий на восточном фланге НАТО. Надо ли упоминать, что полигон находится прямо у границ Беларуси? Кстати, для маневров из Германии было переброшено около 600 военнослужащих и 240 единиц боевой техники. Но это же все демократическая боевая подготовка! Просто так получилось, что все ближе острие войск и тренировок НАТО у границ Беларуси, случайность такая. Но вот мы не можем допустить, чтобы случайностью стала наша безопасность. И потому продолжается подготовка военнослужащих, входящих в состав региональной группировки войск Беларуси и России. Днем и ночью подразделения выполняют стрельбы из штатного оружия, оборудуют опорные пункты, практикуются в вождении боевых машин, обучаются навыкам тактической медицины. Мероприятия проводятся исключительно для усиления обороны Союзного государства, о чем не устает повторять наше военное ведомство, что точно также не устают манкировать на Западе.