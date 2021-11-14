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О причинах и последствиях политики Евросоюза рассуждали в ток-шоу "Понятная политика. Плюс"

В том, что Польша не стремится решать проблему, а упорно обостряет ее, обвиняя во всем Беларусь и Россию, солидарны эксперты и политологи. О причинах и последствиях политики Евросоюза рассуждали в студии ток-шоу "Понятная политика. Плюс". Фрагменты самых важных и интересных мнений.

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