О причинах и последствиях политики Евросоюза рассуждали в ток-шоу "Понятная политика. Плюс"

В том, что Польша не стремится решать проблему, а упорно обостряет ее, обвиняя во всем Беларусь и Россию, солидарны эксперты и политологи. О причинах и последствиях политики Евросоюза рассуждали в студии ток-шоу "Понятная политика. Плюс". Фрагменты самых важных и интересных мнений.